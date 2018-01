Regio vrijdag, 26 januari 2018

Geen tunnel, wel fietsbrug bij Surhuizum Surhuizum Fietsers uit de Surhuizumer Mieden kunnen in de toekomst toch veiliger de Uterwei oversteken. De gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân hebben afgesproken dat bij Surhuizum een fietsbrug gaat komen, als alternatief voor de eerder door de provincie afgewezen tunnel. Wethouder Harjan Bruining maakte dit gisteravond bekend tijdens de raadsvergadering. Inwoners voeren al jaren actie voor de aanleg van een fietstunnel onder de Uterwei (N358). Zij vinden de oversteek erg onveilig en stellen dat de reconstructie een uitgelezen mogelijkheid is om dit aan te passen. ,,Gemiddeld vinden er 140 oversteken per dag plaats”, zegt Bruining. Gedeputeerde Sietske Poepjes - het gaat om een project van de provincie - weigerde tegemoet te komen aan de bewoners. Zij vond de aanleg van de tunnel van 1,2 miljoen euro te duur. Het project kwam vervolgens in een impasse. De provincie had het ontwerp voor de reconstructie al klaarliggen en enkele bewoners waren al uitgekocht, maar de gemeente - die ook een tunnel wilde - stelde het benodigde bestemmingsplan niet op. De partijen zijn er met de beoogde fietsbrug nu toch uit. De toevoeging van de brug aan het project zou 600.000 euro extra kosten. Wethouder Bruining zei gisteren dat de provincie dat voor haar rekening neemt, maar dat de gemeente wel gaat helpen bij de uitvoering van het project. Jan Pool van de lokale actiegroep zegt gemengde gevoelens te hebben over de nieuwe afspraak. ,,We zijn blij met de erkenning dat hier meer moet gebeuren, maar we willen nog kijken of er meer inzit.” Pool noemt als belangrijke nadelen van een fietsbrug dat deze erg afsteekt in het landschap en dat er in de winter mogelijk geen zout kan worden gestrooid. Hij wil ook nog uitzoeken of het klopt dat een fietsbrug de helft goedkoper is dan een tunnel. De kwestie heeft gezorgd voor jaren vertraging in het project. Aanvankelijk zou de Uterwei uiterlijk 2016 zijn opgeknapt, inmiddels lijkt de kans klein dat nog dit jaar de schep de grond ingaat. ,,Eerst moet de grond nog in eigendom van de provincie komen”, zegt Bruining. ,,Het kan dus nog wel maanden duren voor de aanbesteding wordt uitgezet.”

