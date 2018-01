Regio vrijdag, 26 januari 2018

Schipper moet bijdragen aan veilig kanaal Leeuwarden Om de veiligheid op de vaarweg van Lemmer naar Delfzijl te verbeteren, wordt ook een gedragsverandering van schippers verwacht. ,,Met alleen de aanpassing van de infrastructuur kom je er niet”, zegt Mieke Attema, directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. ,,Het is een diverse vaarweg, die veel vraagt van de schippers en brugbedieners. De aandacht mag nooit verslappen. Je moet echt je hoofd erbij houden. Hier gaat het niet vanzelf.” Attema presenteerde gisteren in Leeuwarden het rapport Verbeteren veiligheid vaarweg Lemmer-Delfzijl. Ook onder schippers staat de vaarweg - over het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal - bekend als lastig. Veel bochten, veel bouwwerken (32 bruggen en vier sluizencomplexen) en veel recreatievaart. Het is er druk: er zijn 20.000 passages van beroepsschepen per jaar. In tien jaar tijd zijn er 343 aanvaringen geweest, met name van schepen tegen bruggen, remmings- of geleidingswerken of sluisdeuren. In 149 gevallen is de oorzaak bekend en hierbij ging het 94 keer om menselijk falen. In de komende decennia wordt de infrastructuur aangepakt. Bruggen worden vervangen en de vaarweg wordt geschikt gemaakt voor grotere schepen. Er lopen al nachtelijke proeven met 135 meter lange schepen. Rijkswaterstaat gaat de zichtbaarheid rond bruggen verbeteren en de bebording verduidelijken. Van de schippers wordt verwacht dat ze zich allemaal elektronisch registreren, en niet alleen als de aard van hun lading dat wettelijk vereist. Waterrecreanten worden gestimuleerd meer gebruik te maken van de toeristische nevenroutes, zoals de staandemastroute. Op Boot Holland wordt daar komende maand een campagne voor gestart. Verder wordt onderzocht naar waarom recreanten tussen Sneek en Grou liever over het PM-kanaal varen en niet de route via Akkrum nemen. Sommige maatregelen zijn al ingevoerd, zoals de verplichting van kopbesturing met een boegschroef voor schepen langer dan negentig meter. Ook zijn al snelheidsbeperkingen ingevoerd: een maximum van 8 km/u bij bruggen. De schepen over het kanaal vervoeren jaarlijks in totaal 200.000 containers. Daarnaast wordt er veel bulkgoed vervoerd. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 26 januari 2018

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties