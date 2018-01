Regio donderdag, 25 januari 2018

Zacht weer breekt records

Leeuwarden - De temperatuur is gisteren overal in de provincie opgelopen tot recordhoogten voor deze tijd van het jaar. De hoogste waarde in Fryslân werd bereikt in Siegerswoude. Daar werd het 13,5 graden.

Op Vlieland was het met 12,2 graden nooit eerder zo warm in januari. Tussen 13.00 en 14.00 uur waaide daar bovendien een zuidwesterstorm, windkracht 9. Het was daarmee al de derde storm in januari.

Leeuwarden bereikte 12,1 graden. Op de KNMI-meetstations van Lauwersoog (12,0), Stavoren (11,7) en Terschelling (11,2 graden) werden de dagrecords eveneens gebroken.

Ook in de rest van Nederland was het op 24 januari nog nooit zo zacht als gisteren. De hoogste temperatuur werd bereikt in Woensdrecht, waar het kwik opliep tot 14,7 graden. In De Bilt werd het 14,4 graden. Daarmee is het oude record voor 24 januari verpulverd. Dat stond op 12,1 graden, in 1960. Ook op veel andere plekken in het zuiden en midden van het land steeg de temperatuur gisteren tot boven de veertien graden.

Warmterecords komen steeds vaker voor. Sinds 2000 zijn er 149 warmterecords en veertien kouderecords gevestigd. Vorig jaar werd het op zes dagen warmer, en op één dag kouder dan ooit sinds het begin van de metingen. De laatste keer dat een kouderecord sneuvelde in januari, was in 1997.

