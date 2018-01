Regio donderdag, 25 januari 2018

Geen stress over LF2018, hooguit over het weer Leeuwarden - Eigenlijk zijn ze best wel relaxed, twee dagen voordat LF2018 losbarst. Stress? Nee, ceo Tjeerd van Bekkum en directeur legacy Oeds Westerhof kijken alleen regelmatig naar de weersvoorspellingen. ,,Kou? Dat maakt niet uit. Regen en harde wind, dat zou heel vervelend zijn. Maar het ziet er nog steeds goed uit”, checkt Oeds Westerhof op zijn mobiel. Zaterdagavond, de opening van LF2018, is een belangrijk moment voor de organisatie. ,,Een succesvolle opening, daar heb je het hele jaar profijt van. Maar als het niet goed gaat, dan begin je met een achterstand. Daar is iedereen zich bewust van”, vult Tjeerd van Bekkum aan. ,,Succes straalt door naar de rest van het programma”, meent Westerhof. Succes. Het is een woord dat regelmatig valt als het gaat om LF2018. De Publieke Omroep doet verslag van de opening. Een succes, meent Van Bekkum. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van de koning en de koningin. En de aandacht van buitenlandse media voor Leeuwarden en Fryslân: alweer een succes. ,,Op dit moment voelt het als een succes, zeker als je ziet waar we in juni stonden”, merkt Van Bekkum op. Juni, dat was de maand waarin de toenmalige directeur Lieven Bertels vertrok en Van Bekkum werd binnengehaald als zijn opvolger. ,,We zijn de boer op gegaan, overal geweest en hebben het verhaal van LF2018 verteld. En het slaat aan, kijk naar het aantal ‘mienskip’-producties, maar ook naar de reacties in Den Haag toen we daar vorige week twee dagen op het Binnenhof waren. Mensen willen erbij zijn. We worden de laatste week plat gebeld.” Lees het hele interview in de papieren krant van 25 januari 2018

