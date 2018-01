Regio donderdag, 25 januari 2018

75 jaar geschiedenis met pommeranten in Fryslân Leeuwarden - Het geeft een kleine inkijk in de grote hoeveelheid hoogwaardigheidsbekleders die de afgelopen jaren Fryslân hebben bezocht: van staatshoofden, ministers uit binnen- en buitenland tot sporters en minder bekende mensen. Na 75 jaar dienst is het gastenboek van Provinciale Staten helemaal volgeschreven. Het boek gaat het archief in. Commissaris van de Koning Arno Brok refereerde gisterochtend bij de opening van de Statenvergadering aan het geitenlederen boek. In de jaren veertig werd het nog getekend door allerlei gasten van Provinciale Staten, onder wie een verpleegkundige en een chauffeur-monteur. In de loop van de jaren veranderde dit en werd voornamelijk nog aan ‘pommeranten’ gevraagd hun krabbel in het boek te zetten. Op de eerste bladzijden van het gastenboek staan de handtekeningen van vier generaties staatshoofden. Van koningin Wilhelmina op 25 april 1946 tot en met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zij tekenden het gastenboek bij hun kennismakingsbezoek aan deze provincie op 10 oktober 2001, enkele maanden na hun verloving. Het gastenboek wordt vervangen door een nieuw exemplaar, dat er nagenoeg hetzelfde uitziet. In tegenstelling tot het vorige exemplaar zijn de teksten in de invulvakken nu geschreven in de Friese taal, vertelt commissaris Brok. Het nieuwe gastenboek is gemaakt door boekbinder Wytze Fopma uit Wier. De oude versie wordt binnenkort overgebracht naar het archief van historisch centrum Tresoar in Leeuwarden.

