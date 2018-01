Economie donderdag, 25 januari 2018

Dairy Training Centre verder zonder ‘thuis’ Dairy Campus Leeuwarden - Het Dairy Training Centre maakt een doorstart. Het nationale en internationale trainingscentrum voor de melkveehouderij gaat als franchiseformule verder. Voormalig directeur Han Tellegen heeft met trainers Johannes Brolsma en Jan Ulfman en een stille vennoot de failliete boedel overgenomen. Thuisbasis Dairy Campus dient voorlopig niet meer als opleidingsplek. Curator Rick van der Spek meldt dat het viertal het beste bod heeft uitgebracht. Van de drie serieuze doorstartkandidaten wilde niemand personeel meenemen. De trainers uit de pool van acht ex-personeelsleden en meerdere zzp’ers kunnen hun diensten als zelfstandige aanbieden. ,,We hebben de koppen bij elkaar gestoken en denken voldoende inkomsten uit de markt te kunnen halen. We willen lean-and-mean werken, zonder vaste lasten van locaties en personeel”, zegt Han Tellegen. Een opgedroogde subsidiestroom was reden voor het faillissement. ,,We werken niet meer vanaf de Dairy Campus, mogelijk wel vanuit Oenkerk.” In Zuid-Nederland is al een locatie geregeld. Tellegen denkt ook bij boeren zelf training te gaan geven.

