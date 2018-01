Regio woensdag, 24 januari 2018

Vertraging Windpark dreigt

Kornwerderzand - De kans is aanwezig dat het windpark in het IJsselmeer pas in 2021 in werking is en niet een jaar eerder. Dat zei gedeputeerde Sander de Rouwe gisteren. De vertraging heeft voornamelijk te maken met de duur van de lopende procedure bij de Raad van State. De provincie en de initiatiefnemers van het windpark hadden erop gerekend dat de uitspraak in de rechtszaak er vorige maand al zou zijn. Dat wordt pas op zijn vroegst medio maart.

Als gevolg van de vertraging kan de provincie de zogeheten financial close (de financiŽle afspraak voor de participatie in het windpark) mogelijk pas begin volgend jaar sluiten. Dat heeft weer gevolgen voor de termijn waarop het windpark afspraken kan maken met andere financiers.

De vertraging heeft tot gevolg dat de provincie de afspraak met het rijk dat de windturbines in 2020 draaien, mogelijk niet haalt. Het is onduidelijk of dat consequenties heeft, maar volgens het provinciebestuur kampen andere provincies met hetzelfde probleem.

Overigens gaat de provincie er bij die planning vanuit dat de Raad van State bepaalt dat het windpark er kan komen. Het is echter ook mogelijk dat de rechter een streep zet door het gehele plan.

De rechtszaak vindt 1 februari plaats. De Raad van State doet normaliter binnen zes weken uitspraak, maar bij ingewikkelde dossiers kan die termijn worden verlengd.

