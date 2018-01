Regio woensdag, 24 januari 2018

Provincie aast op Touretappe op Afsluitdijk Leeuwarden - De provincie Fryslân wil een etappe van de Tour de France binnenhalen. Gedeputeerde Sander de Rouwe gaat proberen voet aan de grond te krijgen bij de Franse organisatoren met zijn plan om een etappe over de straks vernieuwde Afsluitdijk te laten rijden. Als dat niet mogelijk is, ziet hij de Ronde van Italië als alternatief. De provincie presenteerde gisteren een onderzoek van het Mulier Instituut naar de haalbaarheid van het binnenhalen van een van de drie grote wielerrondes. Het instituut concludeerde uit interviews met topmensen uit politiek en bedrijfsleven dat er veel draagvlak is voor het organiseren van een wielerronde, en dat die een grote ‘economische en maatschappelijke spin-off’ kan geven. Wel adviseert het een onderzoek naar het draagvlak bij de Friese bevolking en naar de economische en maatschappelijke impact. De voorkeur van de gedeputeerde gaat uit naar een Touretappe op de vernieuwde Afsluitdijk. Hij sluit alternatieven niet uit, als die beter haalbaar blijken. ,,Maar wat zou het mooi zijn als dit de opening wordt van de Afsluitdijk, als die straks klaar is.” Het Mulier Instituut concludeerde dat het draagvlak bij de geïnterviewden minder groot is voor het binnenhalen van de Ronde van Spanje. De Rouwe richt zich daarom vooreerst op de twee andere grote wielerrondes. Hij gaat nu een lobby opzetten samen met onder anderen directeur Luuc Eisenga van sc Heerenveen. Eisenga heeft een verleden in de wielerwereld. De gedeputeerde noemde de lobby en het binnenhalen van een wielerronde een zaak van de lange termijn. ,,Sjansen in slow motion”, noemde hij dat. Hij zei dat het zeker vijf tot zeven jaar kan duren tot de start er is, als dat al gaat slagen. Miljoenen Het organiseren van een dergelijk wielerevenement kost veel geld. Het Mulier Instituut becijferde dat dit bij de start van de gehele ronde tien tot achttien miljoen euro zal kosten. Het fungeren als enkel etappeplaats zal waarschijnlijk goedkoper zijn. De Rouwe zei gisteren dat vaststaat dat een aanmerkelijke bijdrage van de provincie noodzakelijk is. Voorlopig trekt het provinciebestuur alleen 200.000 euro uit voor de verdere lobby en eventuele vervolg- onderzoeken. Met dat geld hopen GS ook een of meerdere kleinere wieler- evenementen binnen te halen, zoals de ronde van Nederland en België. Op die manier moet meer ervaring worden opgedaan en Fryslân alvast meer op de kaart worden gezet als wielerprovincie. Deze wielerronde startte al in 2015 en 2016 in Bolsward.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties