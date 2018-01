Economie woensdag, 24 januari 2018

Snakeware begint IT-innovatiecentrum Sneek - IT-bedrijf Snakeware in Sneek wil op korte termijn een innovatiecentrum opzetten in de eigen stad. Gesprekken daarover met diverse onderwijsinstellingen zijn vergevorderd en mogelijke locaties al in kaart gebracht. Dat maakte het bedrijf gisteren bekend bij een werkbezoek van koning Willem-Alexander. ,,We zitten in de eindfase van dit project, anders hadden we het niet bekendgemaakt”, zegt mededirecteur Ate van der Meer. Basisschoolleerlingen zouden er kennis moeten opdoen van digitalisering en enthousiast gemaakt moeten worden voor de IT-sector. Leerlingen van middelbaar, beroeps- en hoger onderwijs kunnen er volgens de directeur werken aan innovaties, samen met medewerkers uit het bedrijfsleven. ,,Als scholen een lesmethode klaar hebben, dan is de markt meestal al veranderd. Je ziet gelukkig wel steeds meer dat werken-leren vaker gebruikt wordt.” Snakeware ziet voor hoger opgeleiden, maar ook voor mbo-studenten baankansen. Snakeware opent daarnaast kantoren in Groningen en Amsterdam, maakte het bedrijf gisteren ook bekend. Volgens Van der Meer kan dit werknemers en klanten opleveren. Er wordt op de nieuwe locaties met een klein aantal medewerkers gestart. ,,In Sneek zal altijd ons hoofdkantoor blijven. In Groningen en Amsterdam zit echter meer beweging: met talent en de markt. Dan kun je eigenwijs zijn en hier blijven - zo zit ik ook wel een beetje in elkaar - maar we gaan nu toch echt daar de markt opzoeken.” Meer over het werkbezoek van koning Willem-Alexander aan twee Sneker bedrijven in het Friesch Dagblad van 24 januari

