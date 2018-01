Geloof & Kerk dinsdag, 23 januari 2018

Stichting Present stelt zich teweer tegen de maatschappelijke polarisatie

De organisatie noemt zich niet christelijk, maar het geloof zit wel in haar DNA. Kerken en diaconieën kunnen wellicht hun voordeel doen met de ervaringen van Present op het gebied van bruggen bouwen binnen de samenleving.

Het is koud en het water drupt van de bomen die rond Conferentiecentrum Zonheuvel in Doorn staan. Maar binnen bruist het. Zaterdag hield Stichting Present haar ‘Presentdag’ waarop alle belangstellenden welkom waren. Zo’n tweehonderd mensen maakten van de gelegenheid gebruik. Thema van de dag was ‘Gamechanger’, wat staat voor het doel van elke lokale stichting die deel uitmaakt van het Present-netwerk. Het spel, de manier waarop mensen met elkaar omgaan, moet veranderd. Wat er veranderd moet worden is de polarisatie in de samenleving, aldus de directeur van Present Tiemen Zeldenrust. Polarisatie drijft mensen uit elkaar; ze komen elkaar ook niet meer tegen. Present kan een rol spelen in die verandering, gelooft hij.

Present is dan wel geen christelijke organisatie, het christelijke geloof zit wel in het DNA, legt communicatiemedewerker Jop Douma uit. Het blijkt ook uit het voorbeeld dat hij geeft.

,,Stel, er zou vanmorgen een minister op bezoek komen. Het ontvangstcomité staat al klaar. Maar op een bankje voor Zonheuvel zit zo’n malafide bestuurder van een woningbouwcoöperatie. En de minister gaat uitgebreid met hem zitten praten en laat het comité staan. Zo ongeveer moeten de inwoners van Jericho zich hebben gevoeld. Maar anderzijds wordt Zacheüs door Jezus’ houding van een graaier tot een gever.”

Present is er niet alleen voor armen, wil hij zeggen, maar wil ook leren met andere ogen te kijken. ,,Onze samenleving is tot op het bot gepolariseerd, je hoort bij de ene of bij de andere kant. Maar wij moeten over de streep stappen en zo een bron van hoop worden.”

Achteruitkijkspiegelbeleid

Er is een aantal workshops: over stille armoede bijvoorbeeld. Met de financiële feiten op een rijtje ben je er niet, wordt duidelijk. Want hoe mensen hun armoede beleven, verschilt vaak van persoon tot persoon. Heb je veerkracht genoeg om ermee aan de slag te gaan, ben je al doodmoe van de eeuwige strijd om rond te komen, of heb je de strijd al opgegeven omdat je het gevoel hebt dat het systeem tegen je is?

Shari van der Hout ondersteunt de eenmansfractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad in Teylingen, in de Bollenstreek. ,,De inzet van activiteiten als van Present kan heel veel geld besparen. Een huis schoonmaken en zorgen dat de kinderen er fatsoenlijk op een bed kunnen slapen, kan voorkomen dat de kinderen uit huis worden geplaatst.” In Teylingen hebben ze een ‘achteruitkijkspiegelbeleid’, vindt ze ook. ,,Bijstandsgerechtigden zijn wel bekend, maar in onze gemeente zijn juist veel arme werkenden en die ziet de gemeente niet. Die laatste groep groeit bovendien. Wijkteams grijpen vaak te laat in. Ze wachten tot er twee maanden huurachterstand is en realiseren zich niet dat die achterstand dan al bijna niet meer is in te lopen.”

In een andere workshop laat workshopleider Henk Bouma de deelnemers zie hoe ze een sociale kaart kunnen maken van hun eigen woonplaats. ,,Ga niet alleen kijken wat je zelf kunt geven maar schakel ook de omgeving in: sportclubs, scholen, kerken en moskeeën." Moskeeën? Ja, want moslims zijn vaak een blinde vlek voor Present, terwijl het juist goed zou zijn een brug kan slaan naar deze mensen, die toch al zo vaak ervaren dat ze worden afgehouden en afgewezen. Bovendien, moslims zijn net zo divers als christenen.

Cadeautje

Na de middagpauze met soep en broodjes is er even ontspanning met de verkiezing van de winnaars van de ‘Bruggenbouwersprijs’, in de vorm van een ‘wisselbrug’ die jaarlijks doorgegeven wordt aan een project of initiatief waarin bijzondere bruggen zijn gebouwd, een voorbeeld voor velen. De titel van ‘Bruggenbouwer van het jaar 2017’ gaat naar Present-afdeling Noordwest Friesland voor een project waarin ze mensen van de JP van den Bent Stichting in contact hebben gebracht met de kinderen van de Weekendschool. In december 2017 voerden zij gezamenlijk een sociaal project uit in Woonzorgcentrum Saxenoord te Franeker. Anja Schilder neemt de bokaal in ontvangst. ,,We zijn nog maar twee jaar bezig, dus we zijn hier heel blij mee! Zo weten we meteen dat we op de goede weg zijn.

Trainer en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar geeft tot slot een aantal inzichten vanuit de schatkist van organisatiedeskundigen en sociaalpsychologen. Bad is stronger than good, is er één van. Oftewel: negatieve ervaringen hebben meer impact dan positieve. Een goedbedoeld aanbod niet accepteren is als het weigeren van een cadeautje: dat voelt niet goed. Vergis je niet, waarschuwt Tiggelaar, loyaliteit is vaak niet groot. Wie nu heel enthousiast is over Present, kan over een maand zomaar ergens anders achteraan lopen. Reken je niet te snel rijk en houd de vinger aan de pols.

