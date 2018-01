Regio dinsdag, 23 januari 2018

Marijke Hiem gesloopt voor een nieuwe toekomst Heerenveen - Meriant, instelling voor ouderenzorg in zuidelijk Fryslân, is gisteren begonnen met de sloop van zorgcentrum Marijke Hiem in Heerenveen. Er verrijst op dezelfde plek aan de H. Hebbesstraat een geheel nieuw woonzorgcentrum voor negentig cliënten. ,,Zorg wordt steeds zwaarder”, geeft directeur Hugo Broekman van Meriant aan. ,,Mensen verhuizen pas op latere leeftijd naar het verzorgingshuis, op een moment dat ze vaak al veel zorg nodig hebben. De gebouwen moeten op die nieuwe zorgbehoefte aangepast worden.” Zo is in verouderde zorgcentra vaak te weinig ruimte om bijvoorbeeld met een rolstoel of tillift naar de badkamer te gaan. Die hebben een grotere draaicirkel en dus meer ruimte nodig. Badkamers zelf zijn ook vaak krap. De oudste delen van Marijke Hiem stammen uit 1956 en hadden een capaciteit van zestig bewoners. ,,We wisten al dat dit eraan zat te komen, dus we namen al enige tijd geen nieuwe cliënten meer aan bij Marijke Hiem. De laatste bewoners zijn ondergebracht bij Heerema State. Dat is natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis voor de bewoners. Die dachten dat ze nooit meer hoefden te verhuizen. We hebben mooi afscheid genomen, met terugblikken en aandacht voor het oude Marijke Hiem. De kamers hebben zo veel mogelijk precies hetzelfde ingericht, zodat de overgang toch zo zacht mogelijk ging.” Het nieuwe Marijke Hiem wordt anders van opzet. ,,Er komen tien kleinschalige wooneenheden met gezamenlijke huiskamers voor negen bewoners. Die grenzen allemaal aan een tuin, zodat er een soort hofjes ontstaan. We willen graag dat de bewoners meer naar buiten gaan - dat willen ze zelf ook. We willen dus dat ze minder door gangen naar andere locaties in het gebouw hoeven te lopen, maar meer door de buitenlucht. Het geheel is afgesloten, zodat de bewoners ook op een veilige manier kunnen ‘dwalen’. Het zal geregeld voorkomen dat bewoners op hogere leeftijd psycho-geriatrische klachten krijgen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 23 januari.

