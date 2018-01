Regio dinsdag, 23 januari 2018

Goed of fout bestaat niet in oorlogstijd

Dokkum - ,,Goed en fout bestaat niet. Het zijn de omstandigheden en omgeving die de keuzes bepalen”, daarvan is Louwrens Hacquebord overtuigd nu hij zich heeft verdiept in de levens van zijn vader en verzetsstrijder en in dat van diens achterachterneef, naamgenoot en NSB-lid. Over de keuzes die deze mannen maakten, schreef hij het boek Duivelse dilemma’s dat volgende week uitkomt.

Over de oorlog werd niet gesproken in het gezin Hacquebord. Behalve op 22 januari. Dan kwamen vrienden en familieleden bij elkaar om naar het herinneringskruis aan de Woudweg te gaan om de twintig te eren, die daar op die datum in 1945 werden gefusilleerd. De executie was een vergelding voor de dood van de twee Duitsers die om het leven kwamen bij de bevrijding van drie verzetsleden bij De Falom. Een van de drie was Rienk Hacquebord, oom van de schrijver.

Toen de inmiddels gepensioneerde hoogleraar nog in Dokkum woonde, ging hij vaak naar de herdenking. Zijn moeder Tjimmy is ongetwijfeld gisteren ook geweest. Ze mist eigenlijk nooit.

De oorlog speelde een belangrijke rol in haar leven en dat van haar man Tjerk. Ze ontmoetten elkaar toen hij ondergedoken zat. Maar over die periode werd nauwelijks gepraat vroeger. ,,Ik vroeg er wel naar en vroeg ook wel door, maar vaak kreeg ik dan een antwoord als: ‘dat ging nu eenmaal zo’ of ‘dat weet ik niet meer, hoor’.”

Echt geïnteresseerd raakte hij toen hij het boek Oorlog een gezicht gegeven las, over de oorlogsperiode in Dongeradeel. ,,Daar werden ook mensen genoemd uit Dokkum en omgeving en tot mijn verbazing kwam ik ook de naam van mijn vader tegen, als NSB’er. Eerst werd ik kwaad over de onnauwkeurigheid van de schrijver die niet goed duidelijk maakte dat er twee waren met dezelfde naam en nog later, toen ik me er wat meer in ging verdiepen, raakte ik ook geïntrigeerd: hoe kan het dat twee familieleden met dezelfde naam uiteindelijk elk zo’n ander besluit hebben genomen.”

Hacquebord dook in de geschiedenis van zijn familie. Als bron had hij een paar A4-tjes van zijn vader, waarin hij kort en bondig zijn ervaringen in de oorlog neerpende. Hij dook ook de archieven in, sprak met familieleden, ging met zijn moeder langs de onderduikplekken van zijn vader en speurde op internet een kleindochter op van die andere Tjerk Hacquebord.

Na twee jaar speuren en schrijven weet Hacquebord dat er eigenlijks nauwelijks sprake is van een keuze. Zijn vader werd stukje bij beetje het verzet ingezogen, vooral door zijn vader Louwrens die een belangrijke rol speelde in de Dokkumer verzetsgroep en misschien als enige in het verhaal wel heel principieel stelling nam tegen de Duitsers. ,,Zo was zijn karakter: erg zwart-wit.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 23 januari.

