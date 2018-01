Regio dinsdag, 23 januari 2018

Rechtbank: geen zorgen over Friese taal Leeuwarden - Het gebruik van Friese taal in de rechtbank levert zelden problemen op. Dat blijkt uit onderzoek van rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank heeft begin vorig jaar alle afdelingen binnen de organisatie gevraagd naar hun bevindingen over het gebruik van Fries, naar aanleiding van kritische Kamervragen (VVD, CDA en D66) over de mogelijkheden om Fries te spreken in de rechtszaal. Er werd onder meer gevraagd naar de inzet van tolken en het Fries in aan geleverde processtukken. De afdelingen buiten de provincie krijgen zelden met Fries te maken, zo blijkt uit de enquête. Er komen nauwelijks verzoeken om Fries te spreken en processtukken zijn zelden in het Fries opgesteld. Ook wordt zelden om een Friese tolk gevraagd. In rechtbank Leeuwarden is dat anders. Een geënquêteerde rechter van afdeling strafrecht schat dat bij 5 à 10 procent van de zittingen Fries gesproken wordt. De rechter acht dat van grote waarde. ‘Het schept vertrouwen in de rechtspraak. De justitiabele voelt zich beter gehoord.’ De rechter in kwestie denkt wel dat meer Fries gesproken wordt als rechters dat actiever uitdragen. ‘Wanneer de rechter in de Nederlandse taal spreekt is de verdachte vaak geneigd en bereid zich aan te passen en spreekt Nederlands. Wellicht in de hoop op een gunstiger vonnis.’ Bij wantrouwen tegenover instanties schakelen mensen over op het Fries. ‘Uit dwarsigheid of om een statement te maken.’ Als Friestaligen niet hun eigen taal spreken gaat dat volgens de rechter ten koste van de inhoud van de verklaring. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 23 januari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties