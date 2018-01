Sport maandag, 22 januari 2018

Toen het belletje daar was, wist Hansen precies wat ’ie zou doen

Martin Hansen was nog maar een paar dagen weg uit Nederland toen technisch manager Gerry Hamstra anderhalve week geleden belde. Of hij misschien zin had om nóg een half seizoen op huurbasis bij sc Heerenveen onder de lat te staan? De 27-jarige doelman hapte meteen toe. ,,Ik leef voor deze sport en wil deel uitmaken van een team”, zei de Deen, die afgelopen zomer ook al voor een paar maanden van het Duitse FC Ingolstadt 04 gehuurd werd, zaterdag na afloop van het treffen met Vitesse in de GelreDome. ,,Ik twijfelde dan ook niet, maar moest het wel even op een goede manier aan mijn familie vertellen, zodat ze het zouden accepteren.”

Die familie - een vrouw en drie kinderen - bleef immers achter in Ingolstadt, waar Hansen bij de plaatselijke FC nog een contract tot de zomer van 2020 heeft. ,,Ze zitten daar op een goede school en het was geen doen ze daar weg te halen. Ik had ook naar Scandinavië gekund, maar dat is nooit een serieuze optie geweest. Ik wil slagen in de eredivisie. Dat kan bij Heerenveen.”

En dus keerde Hansen tegen Vitesse terug in het Friese doel, een plaats die vanwege blessures van Warner Hahn (schouder) en Wouter van der Steen (bovenbeen) wederom vacant was geworden. Zijn eerste duel sinds hij op 29 oktober tegen AZ zelf uitviel met een handkwetsuur. ,,We gingen voor de winst, maar een gelijkspel uit bij Vitesse is niet slecht. Dit was vechtvoetbal. We hadden het geluk soms aan onze zijde, maar dat heb je op zo’n avond ook nodig. Aan het eind van het verhaal heb je een punt en als we wat slimmer in de eindfase waren geweest, kun je nog winnen ook. Want kansen creëerden we wel.”

Dave Bulthuis, die in Arnhem zijn eerste wedstrijd in het pompeblêdenshirt speelde, was dat met zijn doelman eens. ,,Je kunt niet altijd de dominante ploeg zijn, al willen we dat als Heerenveen natuurlijk wél.”

Bulthuis zag dat zijn team een lastige eerste helft kende. ,,We konden de bal niet drie keer in de ploeg houden en dan weet je dat het een lastig verhaal gaat worden, met al die snelle spelers voorin. Ik denk dat ik in de eerste tien minuten al vijf kilometer heb gelopen, lekker op de brommer achter die gasten aan. Dat was niet vol te houden.”

Nog niet fit genoeg

De positiewissel met Kik Pierie - van linksback naar centraal achterin - kwam na rust dan ook als geroepen. ,,Daar was ik blij mee. Ik ben pas twee weken weer in training en nog niet fit genoeg om negentig minuten op linksback te spelen”, erkende Bulthuis, die blij was dat hij weer op het veld stond. Net als Hansen, die de 1-1 tegen Vitesse een ‘okay’ begin van 2018 noemde. ,,Maar nu wil ik ook wedstrijden gaan winnen. Te beginnen vrijdag, tegen Sparta.”

