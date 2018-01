Regio maandag, 22 januari 2018

Noordoost-Friese ondernemers richten zich op gasten LF2018 Damwâld Miskend is een groot woord, maar de provincie en de LF2018-organisatie keken hen wel erg gemakkelijk over het hoofd. Dat vond een aantal eigenaren van kleine slaapaccommodaties in Noordoost-Fryslân. Met hun initiatief bijwiewiljijslapen.nl laten twaalf recreatie-ondernemers uit deze regio zien dat het voor de LF2018-bezoekers ook uitstekend toeven is buiten Leeuwarden. Bovendien is de overnachtingscapaciteit van al die bed and breakfasts en andere kleine overnachtingsgelegenheden zo groot, dat er volgens Hieke Wouda, Matsje Wijtsma en Sjoerd de Hoop - drie van de initiatiefnemers - helemaal geen dreigend tekort is aan bedden tijdens LF2018. Alleen al de twaalf deelnemers van de site zijn goed voor 177 bedden. En binnen dertig minuten rijden van de hoofdstad zijn er zo’n 2500 slaapplekken, bijna het dubbele van wat de hotels in Leeuwarden kunnen bieden. De afgelopen jaren waren het vooral rustzoekers, wadlopers, fietsers en wandelaars die bij de overnachtingsplekken in Noordoost-Fryslân aanklopten. Het komend jaar zullen er meer cultuurliefhebbers voor de deur staan. Maar die zullen zich bij hen zeker thuis voelen, verzekeren de drie. ,,Se leare Fryslân en de Friezen neffens ús ek better kennen troch te sliepen yn in lytse akkommodaasje as yn in hotel”, denkt Hieke Wouda van groepsaccommodatie de Prikkebosk in Damwâld. ,,It is dochs aardiger om persoanlik yn ’e hűs űntfongen te wurden troch in Fryske gastfrou, as oan de baly fan in hotel troch in dame yn in mantelpakje?” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 januari 2018

