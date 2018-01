Regio zaterdag, 20 januari 2018

Actieplan tegen grote personele tekorten in zorg Assen - Het personeelstekort in de zorg dreigt een ,,probleem voor de leefbaarheid in Noord-Nederland" te worden. Daarvoor waarschuwen zestig noordelijke bestuurders uit de zorg- en welzijnssector. Ze ondertekenden donderdag in Assen een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Het actieplan is een initiatief van ZorgpleinNoord, het werkgeversverband van zorg- en welzijnsinstellingen in het Noorden. Door de vergrijzing zal de vraag naar zorg de komende jaren verder toenemen, niet in de laatste plaats in het Noorden”, aldus Henk Gootjes, communicatieadviseur bij ZorgpleinNoord. ,,Ook zal er vaker complexe zorg verleend moeten worden. Dat betekent dat er veel meer zorgverleners nodig zijn, die bovendien goede scholing nodig hebben om die zorg te kunnen bieden.” Om meer personeel aan te trekken, hebben de zorginstellingen zich voorgenomen om uit een bredere vijver te gaan vissen. Jan van Iersel van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden pleit ervoor dat zorgorganisaties geen exclusieve contracten meer afsluiten met specifieke opleidingen. Ook studenten uit andere richtingen kunnen erg geďnteresseerd en geschikt blijken. ,,Dat zien we ook aan zij-instromers, die bijvoorbeeld een administratieve achtergrond hebben, en uiteindelijk helemaal hun plekje vinden in de zorgverlening”, aldus Van Iersel. Lees verder in het Friesch Dagblad van 20 januari 2018

