Regio zaterdag, 20 januari 2018

Leeuwarden legt laatste hand aan opening 2018 Leeuwarden - Hoteleigenaren die nee moeten verkopen, borden die automobilisten waarschuwen en de opbouw van mini-Oldehoves op verschillende plekken in de stad. Leeuwarden bereidt zich voor op de opening van LF2018. ,,Nee, het weekeinde van 27 januari zitten wij helemaal vol met gasten voor de opening van LF 2018." Annelies Douwstra van Post Plaza in Leeuwarden zal gasten ‘nee’ moeten verkopen als ze voor het openingsweekeinde nog een kamer willen boeken. ,,Eigenlijk zitten we in het weekeinde altijd wel vol met mensen die een weekendje Leeuwarden doen, maar nu zijn het gasten speciaal voor de opening.” Maar niet alleen Post Plaza zit vol. Ook hotel 't Anker aan de Eewal heeft geen plek meer over, vertelt een medewerkster. ,,Nee, het zit hier tot de nok toe vol, het is een gekkenboel. Je kunt merken dat er iets gaande is in de stad.” Hoeveel mensen afkomen op de opening - die ook live op NPO1 te volgen is - valt niet te voorspellen. De organisatie van LF2018 hoopt op veel mensen, stelde woordvoerder Radboud Droog enige tijd geleden. Maar aangezien alle activiteiten gratis en zonder kaartje toegankelijk zijn en zich in de buitenlucht afspelen, is het moeilijk een inschatting te maken. Ook horecaondernemers in de stad durven geen voorspelling aan. Hedzer Pekel van café De Toeter aan de rand van het Gouverneursplein: ,,Ik heb geen idee wat ik moet verwachten qua aantallen mensen. Duizend? Achtduizend? Ik weet het niet. Het wordt mooi, daar ben ik van overtuigd.” Lees verder in het Friesch Dagblad van 20 januari 2018

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties