zaterdag, 20 januari 2018

Toekomst aardappelexport zit in knollen en zaden Leeuwarden - Aardappelhandelshuis HZPC, met vestigingen in Joure en Metslawier, verwacht in de komende decennia zijn afzetmarkten niet alleen met pootaardappelen te bevoorraden maar ook met zaad voor de teelt van aardappelen. Dat zei Robert Graveland, directeur van de onderzoeksvestiging in Metslawier, gisteren op een bijeenkomst van het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy. De middag stond in het teken van de veredeling van aardappelen. Het handelshuis is onder meer in Metslawier bezig om met zaad de verbetering van de rassen te versnellen. En dat levert nieuwe exportmogelijkheden op, volgens Graveland. ,,Vooral op de nieuwe markten in Centraal Afrika en Azië.” De veredeling richt zich naast de klassieke vormen, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van mutanten in de teelt, ook steeds meer op de zoektocht naar betere rassen via zaad. Met de zogenaamde hybrideteelt wordt gewerkt met kruisingen van een moeder- en een vaderplant. De zaadjes die ontstaan na de bestuiving worden tijdens het onderzoek opgekweekt. Met de beste planten die daaruit ontstaan, en bijvoorbeeld een resistentie hebben tegen de meest gevreesde aardappelziekten, worden daarna verder gewerkt. De export van zaad kan voordelen hebben naar landen die zeer strenge eisen hebben met betrekking tot hygiëne. ,,In de toekomst kan wellicht de pootaardappel worden verdrongen door de zaadhandel.” Graveland weet echter ook dat dit op korte termijn nog geen realiteit kan zijn. ,,Om tot een oogst te komen kan een zaadje nooit tegen de groeikracht van een knol op.” Lees verder in het Friesch Dagblad van 20 januari 2018

