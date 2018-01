Regio vrijdag, 19 januari 2018

Stormschade bleef beperkt in Fryslân

Leeuwarden - Stavoren kreeg gisteren in Fryslân de zwaarste klappen van de storm. Hier werden windstoten gemeten van 115 kilometer per uur en op de Burgemeester Albertsstraat waaide het dakleer van een woning.

De Friese brandweer moest gisteren twintig keer uitrukken, waarvan dertien keer voor een incident in de provincie. De storm sloeg vooral toe in het zuiden en het oosten van de provincie. ,,De meeste meldingen kwamen binnen tussen kwart over elf en kwart over één en gingen over bomen die op de weg waren gewaaid of op een woning dreigden te vallen”, zegtbrandweerwoordvoerder Ingrid Weert. ,,Gelukkig zaten er geen incidenten tussen waarbij iemand gewond raakte.” Bij de afslag van de A32 bij Wirdum dreigde een vrachtwagen om te waaien, maar die veerde uiteindelijk terug.

De harde wind leidde op het noordpunt van Ameland tot een duindoorbraak. De duinen in natuurgebied de Lange Dunen kalven sinds 2015 vanaf de Noordzeekant af. ,,Doordat het deze winter zoveel geregend heeft, zat er veel zoet water in de duinvallei", zegt boswachter Marjan Veenendaal. ,,Het zoete water drukte al langer van achteren tegen de duinen aan. De wind heeft net dat extra zetje gegeven waardoor duinen doorbraken.”

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de duinen. In een persverklaring gaf de rijksdienst aan dat de duindoorbraak geen gevaren met zich meebrengt. 'De doorbraak past bij het dynamisch kustbeheer dat we hier uitvoeren. We planten hier ook geen helmgras om het zand vast te houden, maar storten om de vier jaar wel extra zand op het strand. De eerstvolgende suppletie wordt eind dit jaar uitgevoerd.’

Veenendaal is blij met de doorbraak. ,,Nu stroomt er zoet water naar zee, maar dat kan ook andersom. Het zoute water in de duinvallei zet zand af en remt de verruiging die er nu plaatsvindt.”

