Regio vrijdag, 19 januari 2018

Steun voor stakingen op basisscholen neemt af

Heerenveen - Het is nog onduidelijk of de onderwijskoepels in Fryslân de staking, die gepland is voor 14 februari, gaan ondersteunen. De bereidheid om het salaris van de docenten door te betalen terwijl zij een dag niet werken, neemt af.

,,Wy hawwe de stakers de foarige kear trochbetelle”, zegt bestuurder Jan Sijtsema van PCBO Tytsjerksteradiel, die tevens bestuurslid is bij de provinciale koepel voor christelijk basisonderwijs CBO Fryslân. ,,Mar it is noch net wis dat wy dat dizze kear wer dogge. Wy oerlizze earst mei de oare kristlike en iepenbiere koepels. It is it moaiste om der as provinsje itselde yn te stean.”

Volgens Sijtsema is de stakingsbereidheid na de laatste staking in december afgenomen. ,,Doe hawwe wy ek sein dat wy dizze kear net wer trochbetelje. Mar wy wachtsje no dochs earst it oerlis ôf.”

