Regio donderdag, 18 januari 2018

Leeuwarder CIOS-student loopt voor Armani op de catwalk Leeuwarden - Duizenden mensen plaatsen wel eens een foto van zichzelf op de site Instagram. Toen Leeuwarder Koos Copini dat een half jaar geleden deed, veranderde zijn leven ingrijpend. ,,Toen ik stond te wachten op het teken van Giorgio Armani om de catwalk op te gaan dacht ik echt: waar ben ik in terechtgekomen” Koos Copini (18) zegt het met een glimlach. Hij zit thuis op de bank in Leeuwarden en sinds een half jaar staat zijn leven op zijn kop. Dat heeft alles te maken met een foto van zichzelf die hij een half jaar geleden op Instagram zette. ,,Ismael Santana Vasquez reageerde op de foto", vertelt de tiener. ,,Hij is de directeur van het modellenbureau Known Model Management uit Amsterdam. Hij vond mijn gezicht heel mooi en wilde graag eens kennis met mij maken. Ik ging research doen, want ik vermoedde eerst dat vrienden een grap hadden uitgehaald. Maar het bleek echt te zijn en toen ben ik naar Amsterdam gegaan voor een gesprek.” Koos had nooit de ambitie om model te worden. ,,Ik was best wel zenuwachtig voor het gesprek. Ik liet het maar gewoon op me afkomen, zo dachten mijn ouders er ook over.” Vasquez legde bij het gesprek uit dat hij Koos graag als model voor zijn bureau wilde hebben en hij werd meteen opgemeten. De uitslag was minder positief. ,,Modellen zijn idealiter enorm slank”, legt de Leeuwarder uit. ,,Dat ben ik ook wel, maar ze vonden mijn benen iets te dik. Dat is vooral spiermassa van het voetballen. Maar het was geen reden voor ze om me niet aan te nemen.” Koos tekende dezelfde dag nog een contract voor drie jaar en was er ontzettend blij mee. De komende drie jaar ligt hij vast bij Known Model Management. Hij mag ook voor buitenlandse bureaus werken. Known Model Management probeert Koos via foto’s voor te stellen aan het buitenland. De Leeuwarder ging al naar het modellenbureau Premier Model Management in Londen. Anderhalve maand geleden bleek een Milanees bedrijf interesse te hebben. Lees het hele interview in de papieren krant van 18 januari 2018

