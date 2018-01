Regio donderdag, 18 januari 2018

Gaswinning bij Blije gaat veel langer door Blije - De gaswinning bij Blije en Ferwert gaat vijftien tot twintig jaar langer door dan de bedoeling was. De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft bij het ministerie een verzoek ingediend om de huidige vergunningen te verlengen tot uiterlijk 2047. De NAM - onderdeel van Shell - wint al sinds 1985 gas uit drie velden bij Blije, die alle drie liggen binnen de vierhoek Marrum-Raard-Holwerd-Waddendijk. Het noordwestelijke - en grootste - gasveld met de naam Blija-Ferwerderadeel ligt ook gedeeltelijk onder de Waddenzee. Het was de bedoeling dat de winning van gas in 2020 (twee velden) en 2032 (derde veld) zou stoppen. Nu blijkt dus dat de productie veel langer moet doorgaan, omdat de velden dan nog niet leeg zijn. Bovendien bevindt zich in het veld Blija-Zuid (tussen Lichtaard en buurtschap Farebuorren) meer gas dan destijds gedacht. De NAM heeft inmiddels een vergunningsaanvraag ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Deze aanvraag, met nieuwe berekeningen over de bodemdaling en de kans op aardbevingen, is nog niet openbaar, maar het voornemen blijkt nu uit een Statenbrief. Geen stop In diezelfde Statenbrief staat dat de gaswinning bij Opeinde mag doorgaan van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. Over het al dan niet doorgaan van deze gaswinning was onduidelijkheid ontstaan, omdat in de huidige vergunning als eindjaar 2016 wordt genoemd. Na vragen hierover van Statenlid Wopke Veenstra (FNP) vroeg gedeputeerde Michiel Schrier om opheldering. Het SODM heeft nu laten weten dat de gaswinning toch mag doorgaan. De maximaal toegestane hoeveelheid gas is namelijk nog niet gewonnen. Bovendien heeft gaswinner Vermilion al in juni 2016 een aanvraag ingediend voor verlenging, maar is die tot nu toe blijven liggen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties