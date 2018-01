Regio donderdag, 18 januari 2018

Jonkheer-predikant voelde zich gedragen

Oudemirdum - Jonkheer Cees van Eysinga uit Sint Nicolaasga is op 94-jarige leeftijd overleden. Van Eysinga was vele jaren kamerheer van eerst koningin Juliana en later koningin Beatrix. Met koningin Beatrix deelde hij een passie voor Friese paarden. Van Eysinga was ook predikant en vervulde tal van bestuursfuncties.

Jonkheer Cees van Eysinga overleed in de nacht van dinsdag op woensdag in zijn appartement in het seniorencomplex Bos- en Meerzicht in Oudemirdum. Van Eysinga was een bekende Fries. Hij woonde jarenlang met zijn vrouw Maria van Harinxma thoe Slooten in de villa Boschoord op het landgoed Eysinga State in Sint Nicolaasga. Dit landgoed was eerder door vererving in bezit gekomen van de protestantse adellijke familie Van Eysinga.

Cees van Eysinga werd geboren in Leiden, waar zijn vader hoogleraar volkenrecht was. Van Eysinga studeerde zelf theologie aan de Leidse universiteit. In 1951 werd hij als hervormd predikant bevestigd in Aalsum en trouwde hij met barones Van Harinxma thoe Slooten. Na Aalsum diende Van Eysinga de gemeenten in Oppenhuizen-Uitwellingerga en Wolsum-Westhem.

Van Eysinga ging in 1972 met emiritaat, maar hij bleef gastpredikant. In 2008 stond de jonkheer-predikant als 85-jarige in Langweer voor het laatst op de kansel. ,,Ik kijk terug met diepe dankbaarheid”, zei hij toen in een interview in het Friesch Dagblad. ,,Ik voelde me gedragen door God.”

Van Eysinga was van 1970 tot 1993 kamerheer van de vorstinnen Juliana en Beatrix. Als kamerheer stond hij de koninginnen bij als ze in Fryslân op bezoek waren. Van Eysinga hield van het koningshuis en de Oranjes. Boven zijn schouw in Sint Nicolaasga hing een schilderij van Johan Willem Friso, stadhouder van Fryslân. ,,Hem houden we nog altijd in ere”, zei hij in 2012 tegen een interviewer van het Reformatorisch Dagblad.

De jonkheer was ook zakelijk actief, in de bosbouw en in de recreatie. Hij kende het klappen van de zweep, ook door de economische crisis in de jaren tachtig.

Van Eysinga vervulde in zijn lange leven veel bestuursfuncties, waaronder het voorzitterschap van het Friesch Paardenstamboek. Hij was ook voorzitter van YMCA Nederland, bestuurslid van de vereniging Het Friesch Grondbezit en oprichter van de stichtingen Alde Fryske Tsjerken en Behoud Kerkelijke Gebouwen.

Van Eysinga en zijn vrouw kregen vijf kinderen en dertien kleinkinderen. Mevrouw Van Eysinga overleed drie jaar geleden.

