Regio donderdag, 18 januari 2018

Steeds meer Leeuwarders langdurig arm

Leeuwarden - Nergens in Nederland is de langdurige armoede zo sterk toegenomen als in Leeuwarden. Dat blijkt uit het rapport Armoede en sociale uitsluiting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2014 moest 4,4 procent van de Leeuwarder huishoudens minstens vier jaar rondkomen van een laag inkomen, in 2016 was dat gestegen tot 5,8 procent. Dat is een toename van ruim zeshonderd huishoudens. Landelijk nam de langdurige armoede iets toe, van 3,1 naar 3,3 procent van alle Nederlandse huishoudens.

Leeuwarden is al jaren de armste gemeente van Fryslân. In 2016 had 12,6 procent een laag inkomen, ruim zesduizend huishoudens. Landelijk zijn er zes gemeenten met een hoger percentage huishoudens met een laag inkomen.

De armoedegrens is afgeleid van het bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979, toen de koopkracht het hoogst was. De grens lag in 2016 voor een alleenstaande op 1030 euro maandinkomen en op 1940 euro voor een stel met twee kinderen.

Scheidend wethouder Marianne van Hall van Leeuwarden is niet verrast door de resultaten in het rapport. ,,We zien vaker dat een crisis langer doorwerkt in het Noorden. Elders in het land trok de economie alweer aan, maar hier heeft dat wat langer op zich laten wachten.”

Ze benadrukt dat de armoedecijfers over 2016 gaan en dat het beeld sindsdien is verbeterd. ,,Nu de werkgelegenheid ook in het Noorden aantrekt ga ik ervanuit dat steeds meer Leeuwarder vanuit de bijstand weer een baan vinden.”

Volgens Van Hall kan de armoedestijging in Leeuwarden niet aan het gemeentelijke beleid toegeschreven worden. Ze wijst op de gemeentelijke inkomenssteun, zoals het kindpakket, die de armoede in de stad juist moet verlichten. Overigens zijn de effecten van zulke financiële ondersteuning vanuit de gemeente wel degelijk in de cijfers meegenomen, laat hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS weten.

Overheidsbeleid heeft het de laatste jaren moeilijker gemaakt om armoede tegen te gaan, meent Van Hall. ,,De Wajong is afgeschaft, de sociale werkvoorzieningen zijn afgebouwd en we hebben te maken met de instroom van vluchtelingen - allemaal factoren die invloed hebben op de armoedecijfers zonder dat we daar als gemeentebestuur over gaan.”

In heel Fryslân hadden vorig jaar ruim 23.000 huishoudens een laag inkomen, vijfduizend meer dan in 2011, maar ten opzichte van de drie voorgaande jaren bleef dat aantal tamelijk stabiel. Tegelijk nam de langdurige armoede wel toe, van zevenduizend huishoudens in 2014 tot 9200 in 2016. Dat is een stijging van 30 procent over twee jaar.

In veel Friese gemeenten ligt het aandeel huishoudens met een laag inkomen rond de acht procent. Dat is vergelijkbaar met het landelijke gemiddelde, maar voor plattelandsgemeenten is dat relatief hoog. Opmerkelijk was de toename in Ferwerderadiel. Daar steeg het aantal huishoudens in armoede tussen 2011 en 2016 met 50 procent, van 5,0 naar 7,5 procent van het totaal.

Meer hierover in de papieren krant van 18 januari 2018

Reacties: