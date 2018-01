Economie donderdag, 18 januari 2018

Groei van biologisch buiten schap om Zwolle - Biologische land- en tuinbouwproducten zijn door hun speciale productiewijze duurder en dit staat een verdere groei (deels) in de weg. Voedselcoöperaties springen hierop in met uitschakeling van de tussenhandel. Er zijn echter beperkingen. Voedselcoöperaties waarbij (veelal) idealisten de producenten van biologische of streekproducten en consumenten bij elkaar brengen zijn in opkomst. Dat werd gisteren duidelijk tijdens een van de workshops bij de aftrap van de tweedaagse Bio-beurs 2018 in Zwolle. Volgens Iris van de Graaf van Voedselteams Vlaanderen is er in dit Belgische landsdeel intussen een redelijk goed dekkend netwerk ontstaan en is het fenomeen ook in Nederland groeiende. ,,Via een webwinkel komen via 180 teams in Vlaanderen ongeveer een groep van 180 producenten en enkele duizenden consumenten zo bij elkaar. Het is ontstaan uit idealisme bij consumenten om bij lokale boeren en tuinders hun voedsel te willen halen. Ongeveer 80 procent van de producten is biologisch.” Volgens Van de Graaf is het initiatief voor consumenten en producenten financieel aantrekkelijk. De tussenhandel wordt er tussen uit gehaald, consumenten betalen minder dan in de supermarkt voor hun biologische producten - vaak prijzen die vergelijkbaar zijn met gangbaar geproduceerd voedsel - en producenten ontvangen een hogere prijs. Voedselcoöperaties zijn volgens de spreekster juist geschikt voor producenten die in de niches werken. ,,Bij levering aan de groothandels moet je vaak ook grotere hoeveelheden kunnen leveren. Voor boeren en tuinders die speciale producten in kleinere hoeveelheden maken, zijn de voedselcoöperaties geschikter.” Lees de hele reportage in de papieren krant van 18 januari 2018

