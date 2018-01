Regio woensdag, 17 januari 2018

Onderzoek naar brand met pelletkachels

Leeuwarden - Precieze cijfers heeft het Team Brandonderzoek (TBO) Noord-Nederland nog niet. Maar het valt wel op dat de laatste tijd steeds vaker pelletkachels betrokken zijn bij branden in het Noorden. Het team doet onderzoek.

Het onderzoeksteam is een samenwerking tussen de drie noordelijke brandweerkorpsen. Het doet onderzoek naar bijzondere branden of trends, om daar lering uit te trekken.

Bij pelletkachels worden kleine brokjes geperst hout van zaagsel en snippers verbrand. Daarmee is het stoken goedkoper dan bij andere kachels. Pelletkachels winnen de laatste jaren aan populariteit, erkent Dirk Prosje, eigenaar van De Kachelboerderij in Wier. ,,Dat komt ook door de subsidie die mensen krijgen bij de aanschaf.”

Bij de brandweer komt de term pelletkachel steeds vaker terug in de meldingen. Althans, zo lijkt het. ,,We zijn de precieze aantallen nu aan het onderzoeken”, vertelt Peter Jaarsma van het TBO. ,,We zien een toename, maar moeten de cijfers nog op een rij zetten. En het gaat dan om branden waar een pelletkachel bij betrokken is. Dat betekent niet per se dat de kachel ook de oorzaak is. Het kan ook zijn dat iemand iets op de kachel legt, wat tot brand leidt.”

Recent ging het bijvoorbeeld mis in Damwâld. Op 30 december stond daar de benedenverdieping vol rook. Er was daarbij een pelletkachel betrokken, maar de precieze oorzaak is echter nog onduidelijk.

De toename van populariteit kan een verklaring zijn voor de toename van incidenten. Meer kachels is automatisch meer meldingen. ,,Dat zou kunnen. Maar we hebben daar nog te weinig inzicht in.” Het lijkt er volgens Jaarsma op dat het bij de installatie en gebruik van de kachel verkeerd gaat. ,,We krijgen daar ook vaak vragen over van mensen. Er is weinig informatie te vinden over de juiste installatie en gebruik van zo’n pelletkachel.”

De brandweer komt daarom binnenkort met een speciale website met adviezen voor de installatie, onderhoud en gebruik van pelletkachels. ,,We willen daar duidelijkheid in scheppen.”

Deskundige

Wanneer de kachel door een deskundige geďnstalleerd wordt, kan er weinig mis gaan, denkt Jaarsma. ,,Maar er zijn ook mensen die een kachel bij de Praxis kopen en die zelf installeren. Wij adviseren om dat niet te doen.” Een voorbeeld van een fout bij installatie noemt Jaarsma het aansluiten van de pelletkachel op een geveldoorvoer. ,,Een pelletkachel moet volgens het bouwbesluit worden aangesloten op een schoorsteenkanaal. De rook moet naar boven. Als een pelletkachel wordt aangesloten op de gevel kan het zijn dat de rook niet goed naar buiten gaat, vanwege de wind.”

Prosje van De Kachelboerderij beaamt dat. ,,Het is onwetendheid. Mensen weten vaak niet goed hoe ze zo’n kachel moeten installeren.” Sinds 1 januari moeten mensen die subsidie aanvragen de kachel laten installeren door een gecertificeerde installateur. ,,Wie dat controleert? Ik denk niemand”, aldus Prosje.

Diny Milder, eigenaresse van Mulder Haarden & Kachels uit Nij Beets, herkent de problemen. ,,Er is sprake van een wildgroei. Er zijn veel partijen die pelletkachels verkopen, maar er geen verstand van hebben. Grote bouwmarkten, maar ook mensen die ze vanuit een schuurtje verkopen. En als de installatie verkeerd gaat krijgt je storingen, en risico’s.”

Reacties: