Regio woensdag, 17 januari 2018

Oudega laat verlies van supermarkt niet over zijn kant gaan

Oudega (SWF) - De supermarkt is eigenlijk onontbeerlijk in watersportdorp Oudega (SWF), maar nu gaat eigenaar Pier Reijenga met pensioen. Dorpsbelang en de recreatiesector zoeken naar een nieuwe uitbater.

Dorpsbelang Oudega-Idzega-Sandfirden en de plaatselijke Recreatiestichting zoeken naar mogelijkheden om een supermarkt voor Oudega te behouden. Pier Reijenga van de Troefmarkt sluit eind februari de deuren. Hij gaat met pensioen.

Reijenga, in het dorp volstaat, Pier begrijpt dat het voor Oudega jammer is dat de supermarkt verdwijnt. “Dat is natuurlijk niet leuk. Maar ja, na bijna vijftig jaar vind ik het wel genoeg geweest.”

Probleem is dat Pier en Geke Reijenga in het winkelpand wonen. Reijenga heeft zelf niet gezocht naar een opvolger. “Ik blijf in het pand wonen, dus in dit pand komt hoe dan ook geen supermarkt meer”, zegt hij. De winkelruimte die vrijkomt, wordt mogelijk een hobbyruimte. Voor welke hobby weet hij nog niet. “Dat ga ik nu ontdekken. Ik was tot nu toe altijd aan het werk.”

Voorzitter Marco Hendrikse van Dorpsbelang schetst het probleem als de supermarkt verdwijnt. “Het is met name voor de ouderen in het dorp makkelijk als ze hun natje en hun droogje om de hoek kunnen halen. Zo hebben ze ook nog een dagelijks loopje. Nu zouden ze voor boodschappen naar de Coop in Heeg of de Dagmarkt in Gaastmeer moeten. Bussen rijden een keer in het uur en niet in het weekeinde, het openbaar vervoer is al aardig uitgekleed hier.

Oudega telt zo’n 750 inwoners. Dorpsbelang heeft onderzoeksbureau Knowledge in Store onderzoek laten doen naar de rentabiliteit van een supermarkt in het dorp. “In principe moet het mogelijk zijn hier een winkel te exploiteren - Reijenga heeft immers ook altijd een boterham ermee verdiend. Maar de dorpelingen moeten wel meewerken. Iedereen weet dat de prijzen niet zoals de grotere supermarkten kunnen zijn. Maar ze zullen toch een deel van de boodschappen in deze winkel moeten willen blijven doen.”

Toeristen

En dan heb je ‘s zomers de toeristen nog. Camping De Bearshoeke, het particuliere bungalowpark en de dorpshaven profiteren allemaal van de aanwezigheid van een dorpssupermarkt. “Het is natuurlijk niet de hoofdreden voor toeristen om naar Oudega te komen, maar de ondernemers vrezen toch een teruggang bij de camping en de haven bij het verlies van een supermarkt. Voor toeristen is het toch een enorm gemis. Voor forenzen uit het dorp hoeft het niet direct een probleem te zijn, want waar kom je nou niet langs een supermarkt? Maar het verdwijnen van de supermarkt zal de levendigheid uit het dorp halen.”

Eigenaar Jos Tio van de Simmerwinkel - een brocanterietje dat alleen ‘s zomers open is - wil meewerken om zijn zaak om te vormen tot een supermarkt. Maar er is nog geen ondernemer gevonden die het wil uitbaten. Er waren verregaande gesprekken met een ondernemersechtpaar dat er oren naar had, maar dat heeft toch voor een ander dorp gekozen. Nu lopen er gesprekken met iemand anders. Hendrikse: “We hadden liever gisteren al een oplossing, maar zo ver is het nog niet.”

De recreatieondernemers willen via hun stichting bijdragen aan de noodzakelijke verbouwing van de Simmerwinkel. “Het moet geen sterfhuisconstructie worden”, meent Hendrikse. “Dat je na een paar maanden moet zeggen: jammer, leuk geprobeerd maar het lukt niet. Daarvoor steek je geen duizenden euro’s in een verbouwing.”

