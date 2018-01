Regio woensdag, 17 januari 2018

Vanuit de bijstand naar een baan in de ouderenzorg

Workum - Patyna heeft een oplossing bedacht voor personeelstekort in de zorgsector. Mensen zelf vanuit de bijstand opleiden tot verzorgenden IG. Het lijkt een succes.

21 verzorgenden in opleiding zijn sinds gisteren officieel in dienst bij zorggroep Patyna voor een praktijkopleiding van een jaar. Daarna hebben ze gegarandeerd een baan voor minimaal 24 uur in de week.

Het bijzondere van het project Op Stap is dat de deelnemers vooral uit de bijstand komen, sommigen als statushouder, en aanvankelijk in een meester-gezel-achtige constructie in tweetallen met een ervaren zorgmedewerker aan de slag gaan, om na een jaar op eigen benen verder te kunnen. “Het probleem is dat er bijna geen enkele respons komt op zorgvacatures die wij uitschrijven, met name in de kleine dorpen", zegt Marcel van der Meulen, als regiomanager verantwoordelijk voor zo’n zeven Patyna-locaties in het voormalige gebied Nijefurd. “Wij hebben nagedacht hoe we genoeg handen aan het bed kunnen krijgen om de zorg voor de toekomst veilig te stellen.”

Van der Meulen klopte met zijn idee aan bij welzijnsinstelling Pastiel en roc Friese Poort. Pastiel heeft mensen in de bijstand benaderd of ze er iets voor zouden voelen in de zorg te gaan werken. Medio oktober zijn zij begonnen aan een snuffelstage met behoud van uitkering, om te zien of het bevalt. Enkelen haakten af, maar twaalf hebben gisteren een leer-arbeidsovereenkomst gekregen voor een jaar, onder wie drie statushouders. Twee mensen meldden zichzelf aan en Patyna heeft zeven werknemers uit de facilitaire dienst aan het project Op Stap toegevoegd.

Het komende jaar wordt elke cursist gekoppeld aan een ervaren medewerker. Het theoretische deel van de opleiding loopt via roc Friese Poort, waar ze uiteindelijk een diploma verzorgende IG krijgen. “Statushouders die de Nederlandse taal nog niet goed genoeg beheersen, beginnen eerst in de wasserij, de keuken en de bediening. Als het beter gaat met de taal, gaan ze het zorgtraject in.”

Elke nieuweling wordt gekoppeld aan een oudere collega die al langer in de zorg werkt. “Die vertelt hoe de handelingen moeten worden gedaan, zoals wassen, incontinentiematerialen verwisselen. Voordeel voor de oudere collega is dat die fysiek ontlast wordt, want werken in de zorg wordt steeds zwaarder. Oudere werknemers vinden het ook leuk dat er mensen met een frisse blik op de zaken komen. Die wisselwerking gaat hartstikke goed en het is prachtig om te zien hoe zij de nieuwelingen op sleeptouw nemen. Zo hebben we op alle fronten een win-win-win-winsituatie.”

Het project loopt nu eerst bij Nij Mariënacker in Workum, waar het gisteren officieel van start ging, en bij de zorgcentra in Heeg, Blauwhuis, Witmarsum en Koudum. Bij gebleken succes gaat Patyna het concept ook op andere locaties invoeren. Andere zorgkoepels kijken met belangstelling mee. “Volgende week krijgen we bezoek uit Leek.”

Of het concept Den Haag al is opgevallen is nog niet bekend. “Het lijkt op het ei van Columbus voor de zorgsector. We hadden de minister uitgenodigd voor de officiële aftrap, maar daar hebben we niks op gehoord. Wij hopen ook dat er rijkssubsidie voor komt.”

De bewoners vinden het verse bloed ook leuk, blijkt na de beginperiode. “Zij appreciëren het zeer. Ze krijgen ook meer aandacht. ‘s ochtends werken de cursisten eerst in de zorg, om tien uur kleden ze zich om en gaan ze welzijnsactiviteiten doen: koffie drinken bij een bewoner die het moeilijk heeft, een wandelingetje maken. Op dinsdag hebben ze altijd les, en dan worden ze meteen gemist door de bewoners.”

