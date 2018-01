Regio woensdag, 17 januari 2018

Súdwest-Fryslân wil statiegeld op flesjes en blikjes Leeuwarden - De gemeente Súdwest-Fryslân sluit zich aan bij de statie- geldalliantie. Dat heeft het college gisteren besloten. Het is de eerste Friese gemeente die lid wordt van de vereniging die zich inzet voor invoering van statiegeld op petflesjes en blikjes. Vorige week werd bekend dat steeds meer gemeenten en organisaties in Nederland zich bij dit initiatief aansluiten. Onder de 29 deelnemers zat echter geen Friese gemeente. Een beleidsmedewerker afvalverwerking van de DDFK-gemeenten gaf toen aan dat het lastig is voor Friese gemeenten om zich daar individueel bij aan te sluiten. Alle Friese gemeenten werken, op Smallingerland na, samen in Afvalsturing Friesland van afvalverwerker Omrin. Die haalt met nascheidingmachines het meeste herbruikbare afval als plastic en blikjes uit het aangeleverde vuilnis. De gemeenten hebben geïnvesteerd in de nascheidingsmachines van Omrin. Ze krijgen daarom van het bedrijf een vergoeding voor het afval dat wordt teruggewonnen. Met invoering van statiegeld op plastic flesjes en blikjes verdwijnt er ook minder van dat afval in de kliko. De gemeenten lopen daarmee het risico minder geld voor hun herbruikbaar afval te ontvangen. Grootste ergernis Voor Súdwest-Fryslân is die overweging niet doorslaggevend. “Zwerfafval is na hondenpoep de grootste ergernis van inwoners. Het staat slordig, het is slecht voor het milieu en het kost de gemeente veel geld”, zegt wethouder duurzaamheid Erik Faber van GroenLinks. Dat er mogelijk minder geld binnenkomt via Omrin is bij het overleg niet ter sprake gekomen, zegt voorlichter Louis Westhof. Smallingerland, Opsterland, Terschelling en Ameland denken er over zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie, blijkt uit een rondje langs de Friese gemeenten van het Friesch Dagblad. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaven aan de statiegeldalliantie niet te kennen. Ze willen eerst uitzoeken wat de alliantie precies inhoudt en de voor- en nadelen op een rijtje zetten voor ze overwegen zich aan te sluiten. Ook Harlingen, Heerenveen en de Waadhoeke wachten het komend overleg van de Afvalsturing Friesland af voordat ze zich uitspreken voor de invoering van statiegeld. Terschelling ziet de komst van statiegeld als een goed wapen tegen het zwerfvuil op het Waddeneiland. De gemeenten in het Westerkwartier, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, werken op het gebied van afvalverwerking samen. Zij buigen zich eind deze maand over de vraag of ze zich bij de statiegeldalliantie zullen aansluiten, meldt een woordvoerder. De gemeente Noordoostpolder verstuurde vorige week een persbericht met de aankondiging dat ze zich gaat aansluiten bij de statie- geldalliantie.

