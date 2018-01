Regio dinsdag, 16 januari 2018

Gymnasium Buitenpost verdwijnt mogelijk Buitenpost - De gymnasiumafdeling van het csg Lauwers College in Buitenpost staat ter discussie. Mogelijk verdwijnt deze onderwijsvorm in de toekomst. ,,We willen het gymnasium blijven aanbieden, maar qua leerlingenaantallen is het de vraag of dat gaat lukken”, aldus directeur-bestuurder Gerard Janze, vandaag in de Onderwijsbijlage. De school heeft te maken met een krimp van het aantal leerlingen. Daarnaast zijn dankzij de goede treinverbinding voor leerlingen uit de regio de categorale gymnasia uit Leeuwarden en Groningen ook relatief dichtbij. Of het Lauwers College concurrentie heeft van deze scholen, vindt Janze moeilijk te zeggen, omdat hij geen zicht heeft op de leerlingen die hij misloopt. Hij hoopt dit jaar duidelijkheid te kunnen bieden over de toekomst van de gymnasiumopleiding van de scholengemeenschap. Vandaag bij de krant de Onderwijsbijlage.

