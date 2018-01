Regio dinsdag, 16 januari 2018

Sybesma maakte Dokkum financieel weer gezond Dokkum - Deskundig, scherp, maar ook een warm bestuurder. Zo omschrijft de voormalige chef Financiën van de gemeente Dongeradeel Jan Kroontje oud-burgemeester Haije Sybesma, die afgelopen zaterdag op 79-jarige leeftijd overleed. Sybesma zwaaide 26 jaar de scepter in het gemeentehuis in Dokkum. Hij groeide op in Murmerwoude (tegenwoordig onderdeel van Damwâld). Hij studeerde rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, maar koos uiteindelijk voor een ambtelijke carrière en werkte bij meerdere ministeries. In 1969 keerde hij met zijn benoeming tot burgemeester in Zuidhorn terug naar het Noorden. In 1976 kwam hij naar Dokkum. De gemeente had in die tijd een artikel 12-status. Dankzij de onderhandelingskwaliteiten van Sybesma kwam de gemeente uit die positie. ,,Hy koe by it ministearje goed dúdlik meitsje dat der in soad kosten wiene, dy’t net omleech brocht wurde koene. Mar ek foar it oare wist er altyd wol oanfoljende bydragen los te krijen by it ryk. Ek skatten wy de útjeften fansels wolris heger yn, dat wy yn de begrutting better útkomme soene.” Dokkum raakte de bedenkelijke status al snel kwijt dankzij de inspanningen van Sybesma, zegt Kroontje maar kwam in hetzelfde schuitje terecht na de fusie met West- en Oost-Dongeradeel in 1984. Die gemeenten hadden namelijk ook een artikel 12-status. ,,Doe hat er de finânsjes ek rillegau wer op oarder krigen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 16 januari.

