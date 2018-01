Regio dinsdag, 16 januari 2018

Acht nieuwe lokale partijen bij verkiezingen in Fryslân Leeuwarden - Bewoners van alle vier Friese Waddeneilanden kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart op een nieuwe partij stemmen. Op het vaste land is de animo voor nieuwe partijen minder groot: in de acht gemeenten waar verkiezingen zijn, hebben zich in totaal vier nieuwe partijen ingeschreven. Veel nieuwe partijen worden opgericht door politici na een breuk met hun eigen partij. Het meest in het oog springt Vlieland, waar de voltallige VVD-top overstapt naar het net opgerichte Nieuw Liberaal Vlieland. De VVD’ers - die nu nog vier van de negen raadszetels bezetten op het eiland - stappen uit de partij uit onvrede met het landelijke beleid. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 16 januari.

