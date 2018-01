Regio dinsdag, 16 januari 2018

Tiener onwel na drankgebruik op schoolfeest Leeuwarden - Een vijftienjarig meisje is zaterdagnacht onwel geworden na drankgebruik en met de ambulance naar het MCL gebracht. Het meisje bezocht de afterparty van het grote schoolfeest van het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden. Die afterparty vond plaats in Club Red aan het Ruiterskwartier in Leeuwarden. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden bekijkt vandaag of er maatregelen tegen de horecagelegenheid worden getroffen. De afterparty was georganiseerd door de Leerling Gymnasiasten Club (LGC) die ook het schoolfeest in de Harmonie - de Grote Fuif geheten - organiseerde. In LGC zitten leerlingen uit de zesde klas. ,,Ik ben geschrokken van dit incident”, laat rector van het Stedelijk Gymnasium Niesje Mooiman weten. ,,Het laat zien dat leerlingen vindingrijk zijn als het gaat om het smokkelen van drank.” Mooiman geeft aan dat de verantwoording voor de afterparty bij de LGC ligt. ,,Die heeft de Grote Fuif goed georganiseerd, hier waren ook ouders en docenten bij. De afterparty onttrekt zich echter aan onze waarneming. Het spijt me dat het is gebeurd, maar ik heb daarover weinig te zeggen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 16 januari.

