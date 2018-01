Regio maandag, 15 januari 2018

Nijeholtpade wil lanen terug en school houden Nijeholtpade - Plaatselijk Belang De Eendracht in Nijeholtpade heeft een eigen omgevingsvisie voor het dorp gemaakt. Met de visie wil De Eendracht ervoor zorgen dat de leefbaarheid in het dorp de komende zeven jaar wordt verbeterd. Nijeholtpade is het eerste dorp van Fryslân met een eigen omgevingsvisie. Die vloeit voort uit de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting in 2021 wordt ingevoerd. Vanwege deze wet moeten decentrale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen een omgevingsvisie maken. Om dit proces in werking te zetten, vond er vorig jaar twee keer een omgevingslab plaats in verschillende Friese regio’s. Daarbij werden diverse betrokkenen uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van hun regio. Weststellingwerf presenteerde in november al het concept voor de omgevingsvisie van de gemeente. ,,Deze gemeentelijke visie bestaat vooral uit ruime kaders”, zegt Willem van de Water van De Eendracht. ,,De omgevingsvisie van het dorp is een stuk concreter.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 januari

