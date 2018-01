Regio maandag, 15 januari 2018

Jorwerter Jurre 495 prolongeert titel voor extatisch publiek Leeuwarden - De inspectie van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) koos opnieuw Jurre 495 tot de beste Friese dekhengst. De zevenjarige Mauritszoon van Jelmer en Anita Chardon uit Jorwert bezweek niet onder de druk en bleef de hele dag constant en sterk in zijn optreden. Onverwacht flankeerde zaterdagmiddag de jonge hengst Menne 496 Jurre in het WTC in Leeuwarden als algeheel reserve kampioen. Eerder op de dag sleepten Jurre en Menne in dezelfde volgorde ook de titels in de rubriek van de jonge hengsten binnen. Voor hengstenhouder Chardon was de druk deze keer hoog. ,,Vorig jaar waren we in de positie van underdog. Niemand had toen verwacht dat hij kampioen zou worden. Nu voelde ik de druk wel. Dat hij het dan weer waarmaakt, is genieten”, grijnst de jonge Jorwerter. De fokker, Deinum uit Schraard, straalde minstens zoveel. Menne is gefokt bij Arie de Hoek uit Drachtstercompagnie en is in gezamenlijk eigendom met hengstenhouder Van Manen, Ede. De oudere hengsten staan traditiegetrouw voor veel emotie en een uitzinnig publiek: de 23-jarige publieksfavoriet Jasper 366 van Wijma uit Jislum blijft onverminderd populair. Voorgebracht in de lange lijnen is het een prachtig schouwspel. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 januari

