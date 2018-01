Regio maandag, 15 januari 2018

Schip uit ‘The Onedin Line’ bij Tall Ships Races Harlingen Het Noorse schip Christian Radich keert in augustus terug naar Harlingen voor de Tall Ships Races. Het 73 meter lange zeilschip werd in 1937 gebouwd als opleidingsschip voor de Noorse marine. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd het schip gebruikt voor de Britse televisieserie The Onedin Line. Naast de Christian Radich hebben zich onlangs twee andere Noorse schepen aangemeld voor de A-klasse. Het gaat om de Statsraad Lehmkuhl uit 1914 en de Sørlandet uit 1927. De Statsraad Lehmkuhl is in Bremerhaven gebouwd en werd aanvankelijk door de Duitse marine gebruikt. Na de Eerste Wereldoorlog kwam het schip in handen van de Engelsen die het in 1921 aan de Noor Kristofer Lehmkuhl verkochten. De drie Noorse schepen waren ook al in Harlingen te zien tijdens de Tall Ships Races van 2014. Volgens voorzitter Jan Reier Arends van de stichting Harlingen Sail die het evenement organiseert, behoren ze tot de spectaculairste schepen van de A-klasse. ,,Daarnaast is de Tarangini uit India erg bijzonder.” De schepen die aan de wedstrijden mee doen zijn verdeeld over vier klassementen. Schepen uit de A-klasse zijn het grootst. Het gaat hierbij om schepen die vierkant getuigd zijn en een lengte van minstens veertig meter hebben. Inmiddels hebben zich twintig schepen aangemeld voor de A-klasse. Ze komen naast Noorwegen en India uit Rusland, Engeland, Denemarken en Nederland. ,,De A-klasse zit nu bijna vol, maar we proberen nog de Amerigo Vespucci uit Italië erbij te krijgen”, aldus Arends. ,,Dat schip is vernoemd naar ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci uit Florence die in de vijftiende en zestiende eeuw de kusten van Zuid-Amerika verkende in opdracht van de koning van Spanje. Het continent werd uiteindelijk ook naar hem vernoemd.” De Tall Ships Races worden tussen drie en zes augustus gehouden. De meeste schepen zijn al eerder in de stad te zien.

