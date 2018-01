Regio maandag, 15 januari 2018

Bonnema-huizen worden energiezuinig Leeuwarden - De ir. Abe Bonnema Stichting, Bouwgroep Dijkstra Draisma en het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy hebben een plan gemaakt om woningen in Leeuwarden energiezuiniger te maken. Daarmee willen ze een bijdrage leveren aan de energietransitie, het duurzaam maken van woningen. De initiatiefnemers richten zich op koopwoningen die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn ontworpen door Abe Bonnema, de Friese architect die in 2001 overleed. De ir. Abe Bonnema Stichting beheert de nalatenschap van de architect. Het plan is in grote lijnen klaar, zei bestuurslid Jorrit Volkers zaterdag bij de opening van de Abe Bonnema Experience, een expositie over Bonnema’s werk in de Achmeatoren. In de loop van dit jaar besluiten de initiatiefnemers in welk deel van Leeuwarden ze een pilot beginnen. ,,Dat wordt Camminghaburen of Aldlân. Daar heeft Bonnema het meest gebouwd”, aldus Volkers. De proef moet vijftig tot honderd woningen duurzaam maken. Als de pilot een succes wordt, richten de initiatiefnemers zich ook op andere delen van de stad. Bonnema is bekend als architect van hoge kantoorgebouwen als de Avéro-toren en de Achmeatoren, maar hij tekende ook grote contingenten woningen voor de naoorlogse Leeuwarder wijken. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 januari

