Regio zaterdag, 13 januari 2018

Beuckelaer dicht om ziektegolf St.-Annaparochie - In zorgcentrum Beuckelaer in Sint Annaparochie is mogelijk sprake van een uitbraak van het norovirus. Tientallen mensen hebben symptomen van het besmettelijke virus. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de ziekte zo veel mogelijk in te dammen. Beuckelaer is een locatie van Zorgcentrum het Bildt. Volgens een woordvoerder van het zorgcentrum waren gisteren 22 bewoners en elf personeelsleden ziek. Ook twee vrijwilligers en een familielid van een bewoner zijn getroffen. Vanwege de symptomen, zoals braken en diarree, vermoedt het zorgcentrum dat het om een uitbraak van het norovirus gaat. Nader onderzoek moet dat nog uitwijzen. Het norovirus is een zeer besmettelijk virus dat een ontsteking van de darmen kan veroorzaken. De ziekte is meestal na enkele dagen genezen, maar kan zich in die periode wel snel verspreiden. Voor kwetsbare groepen als ouderen is er kans op uitdroging. Er zijn meerdere maatregelen genomen om de ziekte zo veel mogelijk te bestrijden. Bezoekers zijn momenteel niet welkom, en alle activiteiten zijn afgelast. Verder loopt het personeel met kapjes en schorten voor en wordt extra schoongemaakt. Om de zieke medewerkers te vervangen maken andere personeelsleden extra uren. Ook is de GGD ingelicht. De eerste ziektegevallen werden een paar dagen geleden opgemerkt. Daarna ging het snel. De oorzaak van de ziekte is nog onbekend. Er wonen tachtig mensen in het zorgcentrum aan de Beuckelaerstraat 25.

