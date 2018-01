Regio zaterdag, 13 januari 2018

Burgerinitiatief kunstgras Noardburgum succesvol Noardburgum - Er komt toch een kunstgrasveld in Noardburgum. Een initiatief vanuit het dorp om zoín speel- en evenementenveld te laten aanleggen, was in eerste instantie vastgelopen op een financieel tekort van 70.000 euro. In september had de gemeente de initiatiefnemers laten weten die kosten niet te willen dekken, onder andere omdat buurdorpen al wel een kunstgrasveld hebben. De initiatiefnemers zijn vervolgens aan de slag gegaan om het resterende bedrag bijeen te krijgen. Diverse acties van dorpsbewoners en schoolkinderen hebben geholpen, net als de steun van enkele fondsen. Het college van Tytsjerksteradiel stelt de raad nu voor om de initiatiefnemers tegemoet te komen om de laatste financiŽle horde te nemen: als de gemeente als formele opdrachtgever voor het project geldt, hoeft er geen btw over betaald te worden. Dat zou de initiatiefnemers bijna negenduizend euro schelen. Het veld moet straks als speeltuin aangemerkt worden. Dat houdt in dat de dorpelingen het onderhoud voor hun rekening nemen.

