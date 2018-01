Regio zaterdag, 13 januari 2018

Meer Friese lintjes uitgereikt Leeuwarden - Het aantal Koninklijke onderscheidingen dat aan Friezen is toegekend is in 2017 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal werden 161 lintjes uitgereikt. In 2016 waren dat er dertig minder. De afgelopen drie jaren daalde het aantal lintjes in Frysl‚n nog. De stijging wordt mogelijk deels verklaard door de gemeenteraadsverkiezingen van november. Achttien volksvertegenwoordigers werden bij vertrek geŽerd voor hun lange periode in de gemeenteraad. Opvallend veel mannen kregen vorig jaar een lintje. Dat aantal steeg van 84 in 2016 naar 116 in 2017. Het aantal vrouwen dat een onderscheiding kreeg daalde iets, van 47 naar 45. Van de 161 lintjes werden 88 uitgereikt tijdens de lintjesregen van Koningsdag. Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 januari 2018

