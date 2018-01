Regio zaterdag, 13 januari 2018

Nieuw zorgteam helpt dakloze uit opvang Leeuwarden - Zienn, Verslavingszorg Noord-Nederland en GGZ Friesland hebben een team van hulpverleners vrijgemaakt die zich richten op dak- en thuislozen in Leeuwarden. Het zogenoemde team Assertive Community Treatment (ACT) poogt deze groep te helpen aan passende zorg en huisvesting om ze uit de nachtopvang te krijgen en tegelijk incidenten en agressie te voorkomen. Veel van de dak- en thuislozen kampen met ernstige psychiatrie- en verslavingsproblematiek, zo meldt het ACT-team. Om te voorkomen dat in de koude en sobere wintermaanden hun gedrag problematisch wordt, verstoring van de openbare orde plaatsvindt of ze verward raken willen de zorgpartijen bemoeizorg en intensieve ambulante begeleiding inzetten. Door de kennis van zeven hulpverleners te bundelen moeten betere resultaten worden behaald. ,,Er is een lancune in ons zorgsysteem. Dat is er namelijk op gericht dat mensen zelf om hulp vragen en zich behandelbaar opstellen. Er is een groep die dat weigert, in een negatieve spiraal terechtkomt en eindigt bij de nachtopvang”, zegt Bas van Mierlo, manager opvang & ondersteuning bij Zienn. ,,Wij richten ons er nu extra op deze mensen wel naar de zorg te begeleiden die ze nodig hebben. Daarmee hebben ze dan geen opvang meer nodig en worden incidenten voorkomen.” Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 januari 2018

