Regio vrijdag, 12 januari 2018

Stan Laurel-vondst bij Fries Film Archief

Leeuwarden - Dankzij een ontdekking in het Fries Film Archief is een Stan Laurel-film uit 1924 weer zo goed als compleet. Scènes die in latere versies uit de film waren geknipt bleken in het depot in Leeuwarden te liggen.

Het gaat om de ‘stomme’ film Detained. Daarin speelt Stan Laurel, de beroemde Britse filmacteur, een gevangene die probeert te ontsnappen. Van de film was het origineel zoekgeraakt. Filmdistribiteurs beschikten alleen nog over ingekorte versies uit de jaren dertig.

Begin vorig jaar ontdekte filmarchivaris Jurjen Enzing bij een inventarisatie van de collectie in het Fries Film Archief een spoel met daarop het tweede deel van Detained. Het gaat om een Nederlandse kopie van de film, dus met Nederlandse tekstblokjes, gemaakt in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Nader onderzoek wees uit dat de kopie die in het bezit is van het Fries Film Achief scènes bevat uit de originele film uit 1924. Die scènes, onder meer van Laurel aan de galg, worden beschreven in het boek Stan Without Ollie: The Stan Laurel Solo Films, 1917 - 1927, een Amerikaans standaardwerk over de acteur. Een van de auteurs heeft het Fries Film Archief inmiddels gefeliciteerd met de vondst. ,,Ik denk dat het erg belangrijk nieuws is voor de geschiedenis van de komische film”, schrijft hij in een mail.

Het Fries Film Achief is na de ontdekking van de spoel in contact gekomen met Lobster Film, een gespecialiseerd bedrijf in Parijs dat enkele jaren geleden een dvd-box uitgaf met Laurel en Hardy films. Op die dvd staat ook Detained, zonder de in Leeuwarden ontdekte fragmenten.

De Fransen lieten een negatief maken van de kopie uit het Fries Film Archief en van die kopie maakten ze een scan. Daarna vulden ze hun eigen korte versie van Detained aan met de verdwenen beelden die in Leeuwarden zijn ontdekt. Lobster stuurde onlangs een gedigitaliseerde kopie van de hele film naar Leeuwarden. Die kopie is vanaf dit weekeinde te zien in filmhuis Slieker en daarna ook in Sneek.

Foto Vaka

Het Fries Film Archief kreeg de spoel met de ontbrekende scènes uit Detained in 2007 in handen, zo heeft onderzoek uitgewezen. De Leeuwarder amateurhistoricus Dirk Swierstra kwam de spoel brengen, samen met nog een aantal andere nitraatfilms. Swierstra vond de collectie in de kelder van het pand aan de Sint Jacobsstraat waar tot in de jaren zeventig Foto Vaka was gevestigd.

Hendrik van Kampen, eigenaar van Foto Vaka, kocht de collectie kort na de Tweede Wereldoorlog. Doel was vertoning aan het publiek.

Jurjen Enzing van het Fries Film Archief is opgetogen over de vondst in Leeuwarden. ,,Door het terugvinden van die ontbrekende scènes is het Fries Film Archief een voetnoot geworden in de internationale filmgeschiedenis. Dat is iets om trots op te zijn.”

De film wordt vertoond in filmhuis Slieker in Leeuwarden op zaterdag 13 januari om 14.30 uur en zondag 14 januari om 13.30 uur. Jurjen Enzing van het Fries Film Archief verzorgt daarbij een inleiding. Ook zijn er nog vertoningen op 15, 16 en 17 januari als voorfilm bij reguliere filmvertoningen. Op 19, 20 en 21 januari is de film te zien in Sneek.

Zaterdag 13 januari verschijnt er een uitgebreid artikel over dit onderwerp in de bijlage Wykein bij het Friesch Dagblad

