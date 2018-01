Regio vrijdag, 12 januari 2018

Personeel: De Friesland misleidde ons

Leeuwarden - De directie van zorgverzekeraar De Friesland heeft ten onrechte de indruk gewekt dat de fusie met Zilveren Kruis een eis was van toezichthouder De Nederlandsche Bank. De ondernemingsraad en het personeel zijn daarmee op het verkeerde been gezet. Dat zei advocaat van de ondernemingsraad Paul Bosch gisteren in Amsterdam bij de rechtszaak over het fusieplan.

De ondernemingsraad (or) was naar de rechter gestapt uit onvrede over de integratie van De Friesland bij Zilveren Kruis. De or vreest dat daardoor een groot deel van de huidige werkgelegenheid in Leeuwarden op termijn verloren gaat. Bovendien zou de bijzondere positie hierdoor verdwijnen die de zorgverzekeraar nu nog heeft in Fryslân.

Advocaat Bosch zei dat de directie in overleggen steeds de indruk had gewekt dat de fusie niet te vermijden is vanwege de positie van toezichthouder DNB. Het werd pas duidelijk dat dit niet het geval was, zei hij, nadat de advocaat en de ondernemingsraad in een streng beveiligde dataroom alle correspondentie tussen de zorgverzekeraar en DNB mochten inzien. ,,Vanaf dag een heeft men een verkeerde voorstelling van zaken gegeven.”

Bovendien zouden volgens de advocaat scenario’s zijn voorgespiegeld waarbij De Friesland zijn ,,license to operate” zou verliezen, als de fusie niet zou doorgaan. ,,Het heeft als een rode draad door het adviestraject gelopen en was van grote invloed op het functioneren van de medezeggenschap. Niet alleen omdat het een verkeerd en vertroebeld beeld geeft, maar ook omdat het druk legt op de leden van de ondernemingsraad en het hun functioneren beïnvloedt.”

De Friesland-directeur Bert van der Hoek ontkende stellig dat hij zich, zoals Bosch dat noemde, had verschuild achter De Nederlandse Bank. ,,DNB heeft dit never nooit gezegd, en ik dus ook niet.”

Advocaat Barbara Kloppert onderstreepte nog dat wel degelijk serieus was gekeken naar alternatieven om de financiële problemen bij De Friesland-onderdeel FBTO te ondervangen. ,,In de adviesaanvraag zijn alle verschillende varianten genoemd. Dat had niets met DNB te maken.”

Bij de rechtszaak - waar zo’n veertig medewerkers van De Friesland in een bus naartoe waren gekomen - eiste de ondernemingsraad dat het fusiebesluit zou worden teruggedraaid. Rechtbankvoorzitter Gijs Makkink wees er al op dat een uitspraak met die strekking alleen zou betekenen dat het besluitvormingsproces opnieuw moet worden gedaan, en dus niet dat een fusie definitief van de baan is.

Advocaat Kloppert zei dat de ondernemingsraad meer invloed wil dan die in dit geval heeft: het nemen van het fusiebesluit is uiteindelijk de bevoegdheid van het bedrijf. ,,De facto wenst de or zeggenschap in plaats van medezeggenschap. Men wilde hoe dan ook de besluitvorming kunnen frustreren.”

Een van de rechters was al wel kritisch over de manier waarop De Friesland alternatieven - zoals het onderbrengen van alleen FBTO bij Zilveren Kruis - had onderzocht. Hij zei de redenatie niet te kunnen volgen op basis waarvan deze terzijde waren geschoven.

Rechtbankvoorzitter Makkink probeerde nog aan te sturen op het inschakelen van een externe mediator, maar de zorgverzekeraar zag daar geen heil in. De uitspraak volgt binnen drie weken.

Meer in het Friesch Dagblad van 12 januari

