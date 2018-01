Economie vrijdag, 12 januari 2018

De Florahoek overkapt nieuw stukje park Hurdegaryp - Tuincentrum De Florahoek in Hurdegaryp groeit explosief in klanten en omzet. Ook de opening van de Sintrale As draagt daaraan bij. Dat meldt ondernemer Klaas Piekstra. Reden voor hem en echtgenote Hilda om het winkeloppervlak met een derde uit te breiden. ,,We denken met deze uitbreiding de klant meer te kunnen bieden. We overkappen een stuk grond waarop nu ook al groen staat”, zegt Klaas Piekstra. De aanbouw is een combinatie van kassenteelt en een winkel. ,,Het schuine dak wordt aan de ene kant van glas, de andere zijde is van sandwichpanelen. Het zal een landelijke uitstraling hebben, passend in het landschap. Dat vinden we erg belangrijk. Zo komen er op de kopse zijde ook weer planken waar zwaluwen kunnen nestelen. Op de bestaande bouw zitten die eveneens en hebben we jaarlijks steeds wel vijftien nesten van boerenzwaluwen.” De bouw gebeurt in eigen beheer. Een specialist uit Noord-Holland verzorgt het kasgedeelte. In maart moet de nieuwbouw in gebruik zijn. Het tuincentrum staat op 22.000 vierkante meter grond, en daarmee - naar eigen zeggen - het grootste van Noord-Nederland. De buitenruimte is ingericht als een park. De Florahoek zit er al sinds 1966, sinds de jaren negentig runnen Klaas en Hilda Piekstra het tuincentrum. Sintrale As ,,Ook voor de aanleg van de Sintrale As groeiden we boven het landelijk gemiddelde, maar sinds de opening worden we nog beter gevonden en is de groei explosief met tientallen procenten per jaar”, zegt Piekstra. Exactere cijfers wil de ondernemer daar niet op plakken. De Florahoek heeft een groot bord mogen plaatsen naast de vernieuwde autoweg om het tuincentrum zichtbaar te maken. Het grote buitenterrein en assortiment werken goed bij de klant. Sinds vorig jaar mag De Florahoek ook op zondag open. De ondernemer verwacht de komende tijd een verdere groei van personeel van vijftien naar achttien mensen.

