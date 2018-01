Regio donderdag, 11 januari 2018

Andries Ekhart is na zestien jaar wethouder af Leeuwarden - ,,Ik wist het natuurlijk al een tijdje en hield er al langer rekening mee, maar het is wel even schrikken.” Sinds dinsdag is het officieel: Andries Ekhart keert niet terug als wethouder in het nieuwe college in Leeuwarden. De PvdA gaat van drie naar twee wethouders. Sjoerd Feitsma en Henk Deinum blijven, Ekhart dus niet. ,,Ik had graag nog een periode willen doorgaan, maar dan wel met de portefeuille van het sociaal domein. Dat zat er helaas niet in.” Al ruim een jaar geleden werd er binnen de PvdA gesproken over de toekomst. De kans dat de partij opnieuw drie wethouders zou mogen leveren werd klein geacht. ,,Toen is al afgesproken dat als de partij zou terugkomen in het college, Sjoerd als eerste zou doorgaan. De positie van Henk en mij werd gekoppeld aan de portefeuilleverdeling.” De portefeuilles van Sjoerd Feitsma en Henk Deinum bleven nagenoeg intact, het sociaal domein werd verdeeld onder CDA, Pal/GroenLinks en D66. ,,Maar ik ga wel door als raadslid, ik stond hoog op de lijst en ga me daar nu vol voor inzetten. Wel op andere beleidsterreinen, want ik wil mijn opvolgers in het college niet voor de voeten lopen.” En daarmee komt een einde aan zestien jaar wethouderschap. Eerst in Sneek, daarna in de fusiegemeente Súdwest-Fryslân en sinds de zomer van 2011 in Leeuwarden. ,,Het zal wel even wennen worden: een legere agenda. Als wethouder maak je toch gauw werkweken van vijftig, zestig uur.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 11 januari 2018

