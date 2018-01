Regio donderdag, 11 januari 2018

Musea willen Workumer Kamer voor stad behouden

Workum - Een ieder die rondloopt in de Workumer Kamer waant zich eventjes in het achttiende-eeuwse Workum. Maar de historische tegels en antieke meubels dreigen in het depot van het Fries Museum te verdwijnen. Drie musea proberen dat te voorkomen, en hebben het monumentale deel van het oude stadhuis op het oog als nieuwe locatie.

De kamer zat oorspronkelijk in een reeds gesloopt pand aan het Súd in Workum. Het interieur lag vervolgens lange tijd in het depot van eigenaar Fries Museum. Dat gaf de kamer zo’n tien jaar geleden in bruikleen aan Museum Kerkelijke Kunst in Workum, dat in de pastorie aan het Noard zit. Dit museum zag zich vorig jaar genoodzaakt de deuren te sluiten wegens teruglopende bezoekersaantallen. Het kerkbestuur wil het pand een nieuwe functie geven en wil de kamer per 1 juni 2018 uit het gebouw hebben.

Maar het antiek terugzetten in het Leeuwarder depot is onwenselijk, vindt Engelien Bouma, voorzitter van museum Warkums Erfskip. ,,Dat willen we niet. Het heet niet voor niets de Workumer Kamer. Het is een bijzondere kamer; kunstenaar Tjipke Visser is erin geboren.”

Warkums Erfskip, het Fries Museum en Museum Kerkelijke Kunst werken daarom aan een nieuwe bestemming. Hun oog is gevallen op het voormalige stadhuis van Workum. De eerste etage is in gebruik bij de eigenaar, de gemeente Súdwest-Fryslân, maar de tweede etage staat leeg. ,,Dat zou een goede plek zijn. Een win-winsituatie voor alle partijen.”

