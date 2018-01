Regio donderdag, 11 januari 2018

Friese gemeenten tekenen niet voor statiegeld op flesjes

Leeuwarden - Onder de 29 gemeenten in Nederland die zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie, die pleit voor statiegeld op petflesjes en blikjes, zitten geen Friese gemeenten.

Volgens Henk de Bruin, beleidsmedewerker afvalverwerking van de DDFK-gemeenten, is het lastig voor Friese gemeenten om zich daar individueel voor aan te melden. Op Smallingerland na werken alle gemeenten samen in Afvalsturing Friesland van afvalverwerker Omrin. De afgelopen jaren investeerden de gemeenten fors in de nascheidingsinstallaties van dat bedrijf. Ze krijgen van Omrin een vergoeding voor het afval dat via die nascheiding kan worden hergebruikt. ,,Als Friese gemeenten volop inzetten op statiegeld, of plastic apart inzamelen, dan komen onze investeringen in de nascheidingsinstallaties op losse schroeven te staan”, vreest De Bruin.

Tot nu toe werkt de nascheiding volgens De Bruin prima. ,,Die geeft een betere opbrengst van herbruikbaar plastic dan het apart inzamelen van plastic.”

In het afvalplan van de gemeente Harlingen is zwerfafval en circulaire economie in relatie tot uitbreiding van statiegeld geen topprioriteit, meldt een voorlichtster. Omdat ook Harlingen deelneemt in Afvalsturing Friesland zal de gemeente nadat de kwestie is besproken in een volgend overleg van Afvalsturing overwegen wel of niet aan de alliantie deel te nemen.

Volgens Omrin-directeur John Vernooij is de stelling dat Friese gemeenten zich niet bij de Statiegeld-alliantie aansluiten door de keuze van nascheiding bij Omrin veel te kort door de bocht. ,,Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk plastic zien her te gebruiken. Dat lukt met de nascheiding heel goed. Het beste is natuurlijk geen plastic verpakkingsmateriaal te gebruiken. Maar die verpakking vinden producenten en consumenten juist makkelijk. Dan haal je met goede nascheiding een optimaal resultaat.”

Dat daarmee het zwerfafval niet wordt opgelost blijft een probleem, geeft Vernooij toe, maar statiegeld heeft volgens hem ook bezwaren. ,,Ik ben niet tegen statiegeld, maar supermarkten moeten dan veel ruimte reserveren voor de opslag van lege flessen die ze liever als winkelruimte gebruiken. En petflessen vormen nog geen 10 procent van de totale plasticstroom. Het is de vraag of je daarvoor een heel statiegeldsysteem moet opzetten.”

