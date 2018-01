Regio donderdag, 11 januari 2018

Rijk moet effectstudie Lelystad overdoen

Wolvega - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet de milieu-effectrapportage (mer) van de uitbreiding van Lelystad Airport overdoen. Dat vindt burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf. ,,Nog los van de discussie of het vanuit milieu-oogpunt slim is om Lelystad uit te breiden met vakantievluchten, is het besluitvormingstraject van de rijksoverheid buitengewoon onzorgvuldig geweest”, aldus de PvdA-burgemeester.

Het kabinet heeft besloten dat vakantievluchten moeten worden overgeheveld van Schiphol naar Lelystad, om Schiphol verder te kunnen laten uitbreiden. Een uitbreiding van Lelystad, met aanvankelijk 10.000 vluchten per jaar, is eigenlijk alleen mogelijk als het luchtruim heringedeeld wordt. Dat laatste kan echter pas in 2023 gerealiseerd worden, terwijl het rijk Lelystad op 1 april 2019 wil heropenen. ,,De indruk is ontstaan dat dat erdoor gedrukt wordt. De informatievoorziening aan de burgers is te laat op gang gekomen. En er zitten dus fouten in de mer. Dat is heel ernstig en er is maar één fatsoenlijk oplossing voor: de mer moet over.”

Burgerbelangengroepen als LaagvliegroutesNEE in Weststellingwerf en HoogOverijssel hebben deskundigen in de arm genomen die het rijksbeleid rond Lelystad fileren. ,,Het is toch te triest voor woorden dat een groepje inwoners de minister op fouten in de mer moet wijzen? En dan zie ik toch nog een aarzeling bij de minister om dat te herstellen. Ik begrijp de belangen van Schiphol, maar dat economische belang mag nooit ten koste gaan van zorgvuldigheid jegens de burgers in Zuid-Fryslân, Overijssel, Gelderland, Flevoland.”

Het rijk moet snel op zijn schreden terugkeren, vindt Van de Nadort. ,,Het minste wat je kunt doen is de procedure opnieuw doen. Dan laat je zien dat je als overheid leert van je fouten. Er is van alles misgegaan, maar dat kan ik door de vingers zien als het rijk dan ruiterlijk toegeeft: het was fout en we beginnen opnieuw. Nu lijkt het of de uitkomst al vaststaat: Lelystad openen in 2019, en dat voor de vorm nog even naar de effecten wordt gekeken. Hoe kun je dan verwachten dat het vertrouwen van de burger in de politiek terugkomt?”

