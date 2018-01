Geloof & Kerk woensdag, 10 januari 2018

Billboards om bevolking wakker te schudden

Op 28 billboards langs snelwegen verschijnen een week lang teksten als ‘strafkamp omdat ik geloof’. Het lijkt er op dat met steeds schokkender campagnes aandacht gevraagd moet worden voor de schrijnende geloofsvervolging.

Het is een primeur voor Open Doors om in Nederland en Vlaanderen te attenderen op wat er in ruim zestig landen aan onrecht gebeurt. Torenhoge advertentiezuilen in de publieke ruimte, die de aandacht vestigen om de vervolgd2018.nl-campagne die nu van start gaat.

750.000 huishoudens krijgen ook nog informatie van Open Doors op de deurmat. Als reden geeft Open Doors aan dat ‘de vervolgde kerk vraagt om meer hulp en daarom zoeken we meer mensen die meeleven en ontsteuning bieden’. In het geval van Open Doors is dat ook zeker geld, want hoewel het in landen als Syrië (van plaats 6 naar 15) en Irak (staat op 8, was 7) beter lijkt te gaan zijn er andere landen waar aandacht en geld naar toe moet.

Bijvoorbeeld Afghanistan, dat zo hoog scoort: 93 - slechts één punt onder koploper Noord-Korea. Dit komt onder meer omdat Afghanistan een islamitische staat is waar de overheid aantoonbaar vijandig staat tegenover het christendom en christenen. De invloed van de stammencultuur in het land zorgt ervoor dat zij het uiteindelijk nog het meest voor het zeggen hebben. Iedereen die overstapt van zijn religie - meestal de islam - naar het christendom wordt uitgestoten uit zijn familie en de hele leefgemeenschap. In Afghanistan beheersen Islamitische Staat en de taliban inmiddels 40 procent (!) van het land. Er is nog een kleine christelijke gemeenschap in de hoofdstad Kabul, maar dat zijn vooral diplomaten en leden van internationale troepenmachten. Als zij samenkomen voor hun diensten kan dat alleen in zwaarbewaakte diplomatieke zones.

Met alle rapporten die er in de afgelopen decennia verschenen, ook van organisaties als Human Rights Watch, Kerk in Nood en de Verenigde Naties, is het bijna onmogelijk dat men in ons land niet zou kúnnen weten hoe het op veel plekken in de wereld compleet onmogelijk is om christen te zijn. En zeker in de beleving dat dat in Nederland vrij gepraktiseerd kan worden.

In Noord-Korea wordt het christelijke leven van de bevolking al tientallen jaren verstikt. Open Doors baseert op cijfers uit het veld dat er vijftigduizend christenen in werkkampen zitten. ‘Noord-Koreaanse christenen hebben geen enkele vrijheid om met God te leven. Het is verboden om christen te zijn en strafbaar met de doodstraf of een lange straf in een concentratiekamp.’ Het is verboden om te bidden, om de Bijbel te lezen, naar christelijke (buitenlandse) radio te luisteren, om christelijke lectuur te bezitten of om over je geloof met anderen te praten. Dat dat levensgevaarlijk is blijkt wel uit het gegeven dat ‘één op de drie Koreanen een spion van de overheid is’, aldus Open Doors.

WK voetbal

In 2022 trappen vele landen in Qatar af voor het WK voetbal. Maar dat zo’n land ook een plek in de Top 50 van christenvervolging heeft, weet bijna niemand. Het gaat wel iets beter: van 20 naar 27. Net als bijvoorbeeld in Iran en Saudi-Arabië wordt hier volop geïnvesteerd in islamitische scholen, moskeeën en instituten om de radicaal-islamtische ideologie te bevorden, stelt Open Doors. Hetzelfde gebeurt in de sub-Sahara Afrika, op de Malediven en in Indonesïë.

Syrië staat niet meer in de top 10. De daling komt door de afname van geweld tegen christenen. Dit heeft te maken met het feit dat Islamitische Staat in steeds meer steden en dorpen verslagen is. Datzelfde geldt voor Irak. Maar daarvoor komen andere landen terug. Zoals Egypte waar de kopten zwaar de lijden hebben . En IS krijgt ook steeds meer aanhang in Azië door internet en sociale media. Dat op de Filipijnen de stad Marawi met 200.000 inwoners een prooi werd voor islamitische strijders was een blinde vlek voor velen. Wereldwijd.

Directeur Ruud Kraan, onlangs nog uitgebreid aan het woord in het Friesch Dagblad, roept de politiek, media en de kerken op om de vervolgde kerk te blijven steunen.

28 billboards langs snelwegen zijn daarvoor een nieuw middel in de communicatie. Om duidelijk te maken dat 215 miljoen christenen een niet te bevatten getal is als het gaat om zware tot extreme vervolging. Anno 2018 kan het blijkbaar niet anders.

Reacties: