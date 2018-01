Geloof & Kerk woensdag, 10 januari 2018

Azië stijgt op ranglijst christenvervolging Ermelo - Meer dan 215 miljoen vervolgde christenen ervaren zware tot extreme vervolging om hun geloof. Dat blijkt uit de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging 2018 die Stichting Open Doors vandaag publiceert. Noord-Korea voert – voor het zeventiende jaar – opnieuw de ranglijst aan, maar opvallender is dat Afghanistan daar maar net achter zit. Pakistan staat op de nummer vijf-positie op de lijst. Ook in India nam het aantal geweldsincidenten toe tegen christenen. Volgens Open Doors werden vorig jaar ruim drieduizend christenen vermoord om hun geloof, voornamelijk in Afrikaanse landen. In 2016 waren er 1027 slachtoffers. In 2015 was lag het aantal fors hoger door de conflicten in het Midden-Oosten en Afrika: 7100 gedode christenen. Religieus nationalisme Open Doors maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen die in Azië plaatsvinden. ‘Het hindoeïsme en het boeddhisme zijn met een opmars bezig’, zo schrijft de organisatie die zich wereldwijd inzet voor vervolgde christenen. ‘Het religieus nationalisme wordt bevorderd doordat politieke partijen met dit gedachtengoed aan de macht zijn gekomen. Christenen in India, Nepal, Sri Lanka, Bhutan en Myanmar hebben dagelijks te maken met geweld en onderdrukking’. In een land als India werden volgens Open Doors acht christenen vermoord om hun geloof, maar het aantal christenen dat werd aangevallen lag vele malen hoger: 24.000 keer. Gedwongen tot huwelijk In Pakistan werden 168 kerken aangevallen, zevenhonderd christenen werden ontvoerd en 83 christenen verkracht of seksueel mishandeld. Zeker zevenhonderd christelijke vrouwen werden gedwongen tot een huwelijk met een moslim. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. In 2016 verspreidde de organisatie 2,5 miljoen bijbels en boeken en volgden ruim een miljoen vervolgde christenen een training of cursus. Ook kregen bijna 880.000 mensen praktische hulp. In 2016 kwam in Nederland 11,1 miljoen euro aan giften binnen voor dit werk. Men hoopt in 2017 op één miljoen euro meer. Om het leed van christenvervolging nog meer op het netvlies te krijgen van de ‘gewone Nederlander in de straat’ te krijgen, worden er vanaf morgen metershoge billboards langs Nederlandse snelwegen in het midden van het land gezet. Ook gaat er een nieuwe site online: www.vervolgd2018.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties